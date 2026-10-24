Flamengo se aferra a un antecedente de la Libertadores 2018 para intentar eliminar a Estudiantes por escritorio

El club brasileño presentó un reclamo ante la Conmebol por la participación de Marcos Rojo en la revancha. Aunque el defensor fue habilitado mediante una medida cautelar del TAS, el Mengao busca revertir su eliminación por la vía administrativa.

Hoy 15:03

La eliminación por penales ante Estudiantes de La Plata no puso fin a las aspiraciones de Flamengo en la Copa Libertadores. El conjunto brasileño presentó un reclamo ante la Conmebol por la supuesta inclusión indebida de Marcos Rojo en el partido de vuelta y pretende que el organismo sudamericano le otorgue la clasificación por una resolución administrativa.

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Para respaldar su presentación, Flamengo apeló a un antecedente ocurrido en la Copa Libertadores 2018, cuando Santos fue sancionado por la inclusión irregular del uruguayo Carlos Sánchez en un encuentro frente a Independiente.

En aquella oportunidad, el mediocampista disputó el partido de ida de los octavos de final pese a arrastrar una suspensión. Tras la protesta del Rojo de Avellaneda, la Conmebol resolvió darle el encuentro por ganado a Independiente por 3-0, una decisión que terminó siendo determinante para la eliminación del conjunto brasileño.

La diferencia clave en el caso de Marcos Rojo

Sin embargo, la situación del defensor de Estudiantes presenta una particularidad que podría resultar decisiva. Antes del encuentro de ida, que terminó igualado 0-0 en La Plata, el Pincha había informado que la Conmebol objetó la inscripción de Rojo debido a cuestiones reglamentarias vinculadas con su transferencia.

El inconveniente estaba relacionado con el artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y el sistema TMS, debido a que la operación debía concretarse dentro de un período de transferencias habilitado, mientras que la AFA no tenía una ventana abierta.

Ante esta situación, Estudiantes recurrió de urgencia al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y consiguió una medida cautelar que permitió la participación del futbolista mientras se resolvía el conflicto de fondo.

Con esa autorización, el entrenador Alexander Medina incluyó a Rojo como titular en la revancha frente a Flamengo, que terminó con la clasificación del equipo platense mediante la definición por penales.

¿Puede prosperar el reclamo de Flamengo?

La principal diferencia respecto del antecedente de Santos radica en que Rojo disputó el encuentro con una autorización provisional otorgada por el TAS, un organismo competente para intervenir en controversias deportivas internacionales.

En diálogo con Olé, un abogado especializado en derecho deportivo expresó sus dudas sobre las posibilidades de que prospere la presentación brasileña. Según su interpretación inicial, la existencia de una medida cautelar favorable al jugador dificultaría sostener jurídicamente una sanción contra Estudiantes.

No obstante, Flamengo podría apostar a que una resolución definitiva del TAS resulte desfavorable para el defensor y utilizar ese eventual fallo para solicitar una revisión de las consecuencias deportivas de su participación.

Cabe recordar que, tras obtener la autorización cautelar, Rojo también había disputado un encuentro frente a San Lorenzo.

Por el momento, la clasificación de Estudiantes quedó bajo cuestionamiento administrativo, aunque no existe una resolución que modifique el resultado deportivo de la serie. La Conmebol deberá analizar los argumentos presentados por Flamengo y determinar si corresponde avanzar con el reclamo del conjunto brasileño.