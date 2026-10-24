Buscan a Lupita, una perrita caniche que se perdió en el barrio Industria

La mascota es muy querida por su familia y desapareció en la zona de calle Gaucho Rivero y pasaje 10. Sus dueños ofrecen una recompensa a quien aporte información que permita dar con su paradero.

Hoy 15:09

Lupita, una pequeña perrita de raza caniche, es intensamente buscada por su familia tras perderse en el barrio Industria, en la zona de calle Gaucho Rivero y pasaje 10.

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Sus seres queridos atraviesan momentos de angustia por su ausencia, ya que la consideran una integrante muy importante de la familia y esperan poder encontrarla pronto para que regrese a su hogar.

Ante esta situación, solicitan la colaboración de los vecinos y de cualquier persona que pueda haberla visto o tenga información sobre dónde se encuentra.

Además, la familia ofrece una recompensa por su paradero y pide que quienes cuenten con algún dato se comuniquen al 385 698-0255.

Cualquier información puede ser fundamental para que Lupita vuelva a reunirse con sus seres queridos, que la esperan con mucho amor.