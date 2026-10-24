Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2026 | 21º
X
Mascotas

Buscan a Lupita, una perrita caniche que se perdió en el barrio Industria

La mascota es muy querida por su familia y desapareció en la zona de calle Gaucho Rivero y pasaje 10. Sus dueños ofrecen una recompensa a quien aporte información que permita dar con su paradero.

Hoy 15:09
Lupita

Lupita, una pequeña perrita de raza caniche, es intensamente buscada por su familia tras perderse en el barrio Industria, en la zona de calle Gaucho Rivero y pasaje 10.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sus seres queridos atraviesan momentos de angustia por su ausencia, ya que la consideran una integrante muy importante de la familia y esperan poder encontrarla pronto para que regrese a su hogar.

Ante esta situación, solicitan la colaboración de los vecinos y de cualquier persona que pueda haberla visto o tenga información sobre dónde se encuentra.

Además, la familia ofrece una recompensa por su paradero y pide que quienes cuenten con algún dato se comuniquen al 385 698-0255.

Cualquier información puede ser fundamental para que Lupita vuelva a reunirse con sus seres queridos, que la esperan con mucho amor.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Megaoperativo en La Banda: 14 allanamientos, 12 detenidos y un arsenal secuestrado tras violentos enfrentamientos
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 15º la última prueba libre del Gran Premio de Estados Unidos
  3. 3. Conmoción en el departamento Avellaneda: médicos definen el futuro de la niña de 10 años embarazada
  4. 4. Bº Mariano Moreno: hallaron a un hombre sin vida en su vivienda
  5. 5. Locura total: rompió la moto para evitar el secuestro policial y familiares intentaron frenar el operativo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT