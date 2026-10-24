Buscan a Lupita, una perrita caniche que se perdió en el barrio Industria

La mascota es muy querida por su familia y desapareció en la zona de calle Gaucho Rivero y pasaje 10. Sus dueños ofrecen una recompensa a quien aporte información que permita dar con su paradero.
Lupita, una pequeña perrita de raza caniche, es intensamente buscada por su familia tras perderse en el barrio Industria, en la zona de calle Gaucho Rivero y pasaje 10.
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Sus seres queridos atraviesan momentos de angustia por su ausencia, ya que la consideran una integrante muy importante de la familia y esperan poder encontrarla pronto para que regrese a su hogar.
Ante esta situación, solicitan la colaboración de los vecinos y de cualquier persona que pueda haberla visto o tenga información sobre dónde se encuentra.
Además, la familia ofrece una recompensa por su paradero y pide que quienes cuenten con algún dato se comuniquen al 385 698-0255.
Cualquier información puede ser fundamental para que Lupita vuelva a reunirse con sus seres queridos, que la esperan con mucho amor.