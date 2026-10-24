Video: así rompía su moto un joven tras ser interceptado en el control de los “Jueves de Locos”

El incidente ocurrió en el barrio Villa Balnearia de Termas de Río Hondo. La Policía trata de evitar accidentes y evitar que grupos de motociclistas molesten a vecinos.

Hoy 14:37

Un operativo policial que se desarrollaba en el marco de los controles vehiculares dinámicos vinculados a los denominados “Jueves de Locos” tuvo un insólito final.

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De acuerdo con el parte de la Comisaría Comunitaria Nº 57, de Termas de Río Hondo, los efectivos divisaron a un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas.

Al detenerse frente a un domicilio en Villa Balnearia, el conductor habría intentado ingresar el rodado al inmueble. Cuando la Policía procuró identificarlo y verificar la situación del vehículo, el hombre se habría tornado agresivo y se negó a brindar sus datos.

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Luego arrojó el motovehículo al suelo comenzó a romper partes del mismo.

Un video muestra parte de este incidente, incluso cuando familiares le recriminan haber salido a la calle a pesar de que conocía que se estaban haciendo controles.

El joven, sin entrar en razones, sigue destruyendo su rodado incluso arranca el caño de escape y lo arroja contra la vivienda.

Los operativos de control de la Policía de la Provincia se llevan a cabo debido a que desde hace tiempo atrás los conductores, en especial de motovehículos, se reúnen o reunían los jueves (de allí la denominación “Jueves de Locos”) para circular en grandes grupos por las calles de la ciudad termal.

Así quedó la moto por el ataque de furia

Esto genera inconvenientes en vecinos y otros conductores, por los ruidos de los caños de escape (muchos de ellos libres) y por la cantidad de motovehículos circulando sin respetar las normas y leyes.



Para evitar ser interceptados por la Policía, comenzaron a cambiar de días, pero la denominación "Jueves de Locos" quedó registrado para mencionar a estos operativos dirigidos a controlar las agrupaciones de motos que circulan sin atenerse a las normas.