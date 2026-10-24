Terminó llorando: jugador de River tuvo un gesto de fair play y sus compañeros lo insultaron

Los hinchas lo abuchearon. Leo Jaime, futbolista surgido de River Plate y a préstamo en Peñarol de Uruguay, priorizó la asistencia de un adversario tendido sobre el campo.

Hoy 13:30

Un gesto de fair play de Leonel Jaime durante el empate sin goles entre Peñarol y Juventud de Las Piedras derivó en silbidos desde las tribunas, reproches de algunos compañeros y el llanto del futbolista argentino en pleno partido. La escena ocurrió en un momento en el que el equipo aurinegro buscaba recuperarse de una derrota y necesitaba sumar para sostener sus objetivos en el campeonato Uruguayo.

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El futbolista de 20 años y surgido en River Plate recibió la pelota con espacio para avanzar en campo rival. La jugada ofrecía una posibilidad de ataque para Peñarol, que enfrentaba a Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura. Sin embargo, Jaime advirtió que un adversario seguía tendido sobre el césped y eligió enviar el balón afuera para que pudiera recibir asistencia médica.

La decisión, habitual dentro de las reglas no escritas del juego limpio, no recibió una respuesta favorable en el Estadio Centenario. Una parte de los hinchas expresó su desaprobación con silbidos, mientras que varios jugadores de Peñarol se acercaron al argentino para cuestionar que hubiera detenido un avance que podía terminar en una ocasión de gol.

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Las cámaras de la transmisión registraron la secuencia posterior. Leonel Jaime rompió en llanto sobre el campo de juego, afectado por la reacción que provocó su conducta. Algunos compañeros se aproximaron después para hablar con él, aunque no trascendió el contenido de ese intercambio.

La acción se originó a partir de una pelota dividida. Ignacio Alegre, defensor de Peñarol, disputó el balón con Kevin Rolón, futbolista de Juventud. Ambos chocaron al intentar quedarse con la posesión y Rolón quedó en el suelo con señales de dolor.

El árbitro Andrés Matonte consideró que no existía infracción y dejó continuar el juego. Peñarol recuperó la pelota y Jaime quedó al frente de un avance en una zona favorable para el equipo dirigido por Diego Aguirre. El argentino optó por no seguir la jugada al advertir que Rolón no se había reincorporado.

Ese gesto abrió una discusión inmediata dentro del partido. Mientras el futbolista priorizó la atención del rival, quienes lo cuestionaron entendieron que Peñarol había desaprovechado un ataque en un encuentro condicionado por la necesidad de obtener una victoria. Las reacciones del público y sus compañeros de equipo tuvieron un impacto visible en el jugador, que permaneció con lágrimas en los ojos cuando el partido estaba por reanudarse.

La escena se produjo en un contexto de presión deportiva. Peñarol llegaba al compromiso después de una derrota por 1-0 ante Liverpool y necesitaba volver a ganar para mantener su posición en la Tabla Anual y continuar en la pelea por el Clausura. El empate 0-0 extendió a tres la racha de partidos sin triunfos del conjunto aurinegro.

La actitud de Jaime generó una respuesta distinta según los protagonistas. Para el mediocampista, la prioridad fue que el jugador de Juventud recibiera asistencia. Para parte de la hinchada y de sus compañeros, el momento exigía aprovechar cada posibilidad ofensiva ante un rival que resistía el resultado. El episodio mostró cómo la tensión competitiva puede entrar en conflicto con los códigos de deportividad. Matonte no había detenido el encuentro, por lo que Peñarol tenía la facultad de continuar el ataque. Jaime tomó una decisión personal y renunció a esa posibilidad, lo cual abrió la discusión en el campo y en las tribunas.

Entre los jugadores que expresaron disconformidad estuvo Javier Cabrera, delantero de experiencia en el fútbol uruguayo y rioplatense. Según se pudo observar en la transmisión, Cabrera se acercó a Jaime después de que la pelota salió del campo y le hizo un comentario que las cámaras no lograron captar con claridad.

El futbolista argentino arribó a Peñarol a préstamo desde River Plate a mediados de año. A pesar de su edad, logró participación en el plantel y acumuló minutos en una campaña en la que el equipo alternó resultados. Jaime suma 16 partidos, cuatro goles y seis asistencias con la camiseta aurinegra. Su cesión se extendió por seis meses más luego de que cumpliera la cantidad de encuentros completos prevista en el acuerdo entre los clubes. De ese modo, el jugador podría permanecer en Peñarol hasta mediados de 2027 antes de definir un eventual regreso a River Plate.