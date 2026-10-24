El Inter Miami de Lionel Messi perdió en su visita a New York Red Bulls por la MLS

Las Garzas no pudieron como visitantes y cayeron por 2 a 0 en una nueva jornada de la Major League Soccer.

Hoy 20:38

Inter Miami sufrió una derrota por 2-0 frente a New York Red Bulls este sábado, en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El equipo dirigido por Cristian "Kily" González no pudo extender su racha de victorias y cayó en el Sports Illustrated Stadium, en un encuentro que tuvo como principal atractivo el regreso de Lionel Messi después de su viaje a España.

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El capitán de la Selección Argentina había sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y regresó a Estados Unidos pocas horas antes del compromiso. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió preservarlo inicialmente y ubicarlo en el banco de suplentes.

Sin embargo, el desarrollo del partido obligó a modificar los planes, ya que el conjunto de Florida quedó rápidamente en desventaja y necesitó recurrir a su máxima figura para intentar revertir el resultado.

Un gol en contra complicó a Inter Miami desde el comienzo

El equipo local encontró la apertura del marcador apenas a los siete minutos del primer tiempo. Tras una jugada colectiva por el sector derecho, Cade Cowell envió un centro rasante al área que terminó desviando Casemiro contra su propio arco, estableciendo el 1-0 para New York Red Bulls.

El gol condicionó el desarrollo del encuentro y obligó a Inter Miami a buscar la igualdad ante un rival que se mostró ordenado defensivamente y peligroso en sus avances.

New York Red Bulls incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia durante la primera etapa, cuando Julian Hall desperdició una oportunidad de cabeza dentro del área.

Las Garzas, que contaron con Rodrigo De Paul y Luis Suárez entre sus titulares, tuvieron dificultades para generar situaciones claras y se marcharon al descanso en desventaja.

Messi ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo cambiar el resultado

Ante la falta de respuestas ofensivas, el Kily González decidió mandar a la cancha a Lionel Messi a los 55 minutos, en reemplazo del juvenil Riquelme Fillipi.

El ingreso del rosarino generó expectativa entre los espectadores, después de una intensa agenda que lo había llevado hasta España para recibir una de las distinciones deportivas más importantes de su carrera.

Con Messi en el campo, Inter Miami intentó asumir mayor protagonismo y encontrar espacios en la defensa rival. Sin embargo, el conjunto neoyorquino consiguió sostener la ventaja y neutralizar los intentos del equipo visitante.

Cuando el encuentro ingresaba en sus últimos minutos, Emil Forsberg apareció en tiempo de descuento para convertir el 2-0 definitivo, tras una asistencia de Cameron Harper.

De esta manera, New York Red Bulls aseguró una victoria importante ante uno de los principales protagonistas de la Conferencia Este.

Inter Miami cortó su racha positiva en la MLS

La derrota significó un freno para el equipo de Florida, que llegaba con tres victorias consecutivas y buscaba prolongar su buen momento en la recta final de la temporada regular.

Inter Miami ya tenía asegurada su clasificación a los playoffs y pretendía seguir sumando para mejorar su posición de cara a la definición del campeonato.

Por su parte, New York Red Bulls consiguió tres puntos valiosos en su pelea por mantenerse con posibilidades de acceder a la postemporada.

El próximo compromiso de Inter Miami será el miércoles 28 de octubre frente a FC Cincinnati, una nueva oportunidad para recuperar el camino de la victoria y continuar con su preparación para los playoffs.