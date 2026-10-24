Detuvieron a un joven de 18 años acusado de abuso sexual en La Banda

El procedimiento se realizó este viernes en una vivienda del barrio Mama Antula, por orden del Juzgado de Control y Garantías.

Hoy 21:19

Un joven de 18 años fue detenido este viernes por la mañana en el barrio Mama Antula de La Banda, en el marco de una investigación judicial por un presunto abuso sexual contra una menor de edad.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N.º 2, en cumplimiento de una orden de allanamiento y detención emitida por el Juzgado de Control y Garantías de la circunscripción Banda.

Según se informó, los investigadores reunieron elementos de prueba que vincularían al sospechoso con el hecho denunciado. Con esos antecedentes, los uniformados se dirigieron a un domicilio del mencionado barrio para concretar la medida judicial.

Al llegar al inmueble, los efectivos fueron recibidos por una mujer de 44 años, a quien le explicaron los motivos del operativo en el marco de la causa por un presunto delito contra la integridad sexual de una menor. La mujer permitió el ingreso del personal policial.

Una vez dentro de la vivienda, los uniformados procedieron a detener al joven de 18 años, tal como lo establecía la orden judicial.

Tras finalizar el operativo, el acusado fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.