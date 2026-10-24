Desbarataron un presunto punto de venta de drogas y hallaron 70 envoltorios durante allanamientos por robo

El operativo se realizó en los barrios Independencia y Mariano Moreno. También secuestraron más de $200.000 y un celular iPhone 13.

Hoy 21:30

Unos 70 envoltorios de cocaína fueron secuestrados durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad Capital para esclarecer un robo de prendas de vestir y mercadería. El procedimiento derivó en una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, por la que una mujer de 27 años quedó aprehendida. Además, un hombre de 40 años fue detenido como sospechoso del robo.

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La sustancia incautada tenía un peso total de 6,29 gramos y estaba distribuida en pequeños envoltorios. En el inmueble también encontraron más de $200.000 en efectivo, en billetes de baja denominación, un teléfono celular iPhone 13 y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se había iniciado el pasado 4 de octubre, a partir de la denuncia de un vecino de 65 años del barrio Independencia, quien manifestó que desconocidos habían ingresado a su vivienda y sustraído prendas de vestir, conjuntos deportivos y mercadería. El damnificado advirtió que una puerta trasera estaba abierta y que varias prendas habían quedado en el suelo. Luego, una vecina le comentó que había visto a dos hombres salir del inmueble minutos antes.

A partir de la denuncia, se realizaron averiguaciones vecinales y relevamientos de cámaras de seguridad. Como resultado, la Justicia autorizó cinco allanamientos en viviendas de los barrios Independencia y Mariano Moreno, que se concretaron durante la mañana del viernes. En uno de los domicilios fue detenido el hombre señalado como sospechoso del robo, mientras que en una vivienda del barrio Independencia se encontraron los envoltorios con una sustancia sospechosa sobre una cama.

Ante el hallazgo, intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de campo y confirmó que se trataba de cocaína. La medida contó con la participación de efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 7, personal de Investigaciones y de Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 16 Los Flores. Finalmente, la fiscalía especializada en Narcomenudeo dispuso la aprehensión de la propietaria del inmueble, de 27 años, y el secuestro de la sustancia y los demás elementos encontrados.