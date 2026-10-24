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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2026 | 18º
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EN VIVO I Rosario Central recibe a Huracán con el objetivo de seguir en lo más alto del Clausura

El Canalla buscará aprovechar su localía para sumar una nueva victoria y mantenerse entre los líderes de la Zona B. El Globo intentará recuperarse de su última derrota. Jugarán este sábado desde las 21.30 en el Gigante de Arroyito.

Hoy 22:12

Rosario Central recibirá este sábado 24 de octubre a Huracán, desde las 21.30, en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Canalla buscará una nueva victoria para mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato, mientras que el Globo intentará recuperarse de su última derrota y seguir en la pelea por la clasificación a los playoffs.

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