Mitre se queda en la Primera Nacional: El Aurinegro aseguró su permanencia tras la derrota de San Telmo

El conjunto santiagueño recibió una gran noticia sin salir a la cancha. La caída de San Telmo por 4-1 ante Deportivo Madryn y los cruces pendientes entre sus rivales directos le garantizaron la continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino para la próxima temporada.

Hoy 21:37

Mitre aseguró matemáticamente su permanencia en la Primera Nacional y seguirá disputando la segunda categoría del fútbol argentino en la temporada 2027. El Aurinegro recibió una noticia fundamental este sábado, luego de que San Telmo cayera por 4-1 frente a Deportivo Madryn, por la fecha 35 del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El resultado terminó de despejar las dudas sobre el futuro del conjunto santiagueño, que había atravesado una temporada complicada y estuvo involucrado en la pelea por evitar el descenso durante buena parte del certamen.

Con 39 puntos en la Zona A, Mitre ya no puede finalizar entre los dos últimos puestos de la tabla, debido a la situación de sus perseguidores y a los enfrentamientos directos que todavía deben disputar en el cierre del campeonato.

Por qué Mitre aseguró su permanencia en la Primera Nacional

La clave de la salvación del Aurinegro está en los números y en el calendario de sus rivales directos.

San Miguel suma 32 puntos y ya no puede alcanzar a Mitre, debido a que solamente le queda dos encuentros por disputar y su máximo posible es de 38 unidades.

Por su parte, Acassuso tiene 33 puntos y podría llegar a 39 si gana sus dos compromisos restantes. Central Norte acumula 37 unidades, mientras que San Telmo quedó con 38 después de la goleada sufrida ante Deportivo Madryn.

Sin embargo, los enfrentamientos pendientes entre estos equipos impiden que todos puedan superar a Mitre en la tabla de posiciones.

Central Norte debe enfrentar a Acassuso en la fecha 35 y posteriormente visitará a San Telmo en la última jornada. Estos cruces provocarán que necesariamente algunos de los rivales directos pierdan puntos.

De esta manera, al menos dos equipos terminarán por debajo de Mitre, independientemente de los resultados que consiga el conjunto santiagueño en sus últimos compromisos.

Como el reglamento establece que los dos últimos de cada zona perderán la categoría, el Aurinegro ya tiene garantizada su continuidad en la Primera Nacional.

Una tranquilidad enorme para el Aurinegro

La confirmación de la permanencia representa un alivio para Mitre, que durante buena parte de la temporada estuvo comprometido con la zona baja de la tabla y necesitó sumar puntos importantes para escapar del descenso.

El equipo santiagueño llega al tramo final con 39 unidades, producto de ocho victorias, 15 empates y 11 derrotas en 34 presentaciones.

Con la tranquilidad de haber alcanzado su principal objetivo, el Aurinegro podrá afrontar sus próximos compromisos sin la presión de una eventual pérdida de categoría.

Mitre recibe a Godoy Cruz con la permanencia asegurada

El conjunto santiagueño volverá a presentarse este domingo desde las 17, cuando reciba a Godoy Cruz en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, por la fecha 35 de la Primera Nacional.

El encuentro tendrá un contexto especial para el Aurinegro, que saldrá a la cancha con la certeza de que continuará formando parte de la segunda división del fútbol argentino durante la próxima temporada.

Mitre buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria y cerrar de la mejor manera posible una temporada exigente, en la que debió luchar hasta las últimas fechas para asegurar su continuidad.

La derrota de San Telmo terminó siendo el resultado que necesitaba el conjunto santiagueño para respirar aliviado. El Aurinegro cumplió su objetivo de mantener la categoría y Santiago del Estero seguirá teniendo a Mitre en la Primera Nacional de 2027.