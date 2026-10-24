La UNSE fortaleció la calidad de sus laboratorios con una capacitación sobre la Norma ISO/IEC 17025

La propuesta se desarrolló del 21 al 23 de octubre y estuvo destinada a docentes, estudiantes avanzados y personal técnico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La formación fue organizada por el ITA de la FCEyT y dictada por especialistas del INTI Santiago del Estero.

Hoy 21:20

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) llevó adelante una capacitación sobre los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017, orientada a fortalecer la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración y promover la mejora continua de la calidad de sus procesos.

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La actividad, denominada “Requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017 para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración”, se desarrolló durante tres jornadas, del 21 al 23 de octubre, y fue organizada por el Instituto de Tecnologías Aplicadas (ITA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT). El dictado estuvo a cargo de personal especializado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Santiago del Estero.

La capacitación estuvo dirigida a docentes, estudiantes avanzados y personal técnico que desempeña sus actividades en los laboratorios de la Universidad. Participaron integrantes de espacios dedicados a la prestación de servicios a terceros, la investigación y la formación académica, pertenecientes a áreas como electricidad, electromecánica, electrónica, física y química, entre otras.

Contenidos orientados a la mejora continua

Durante las tres jornadas de formación intensiva, los participantes abordaron los principales requisitos de gestión y técnicos establecidos por la norma. Entre los contenidos desarrollados se incluyeron la trazabilidad metrológica, la validación de métodos y el aseguramiento de la validez de los resultados, aspectos fundamentales para el funcionamiento de los laboratorios.

La propuesta tuvo como finalidad fortalecer las capacidades de aquellos espacios que ya trabajan bajo los lineamientos de la norma y, al mismo tiempo, establecer las bases para su implementación en los laboratorios que todavía no cuentan con este sistema.

De esta manera, se busca avanzar hacia la obtención de resultados confiables, reproducibles y con validez nacional e internacional, contribuyendo al fortalecimiento de los servicios, las actividades de investigación y los procesos de enseñanza que se desarrollan en la Universidad.

La iniciativa se enmarca en el plan de mejora continua de la calidad impulsado por el ITA de la FCEyT, que promueve la actualización de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos que trabajan en los laboratorios de la UNSE.