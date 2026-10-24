Samara Weaving se suma a la comedia navideña Naughty, dirigida por Olivia Wilde

La actriz australiana compartirá elenco con Jennifer Aniston y Peter Dinklage en una película que combinará humor y una disparatada disputa por la custodia de un niño. El estreno en los cines está previsto para noviembre de 2027.

Hoy 20:16

Samara Weaving continúa ampliando su carrera en Hollywood y se incorpora al elenco de Naughty, una comedia navideña dirigida por Olivia Wilde que reunirá a figuras como Jennifer Aniston, Peter Dinklage, Regina Hall y Chase Sui Wonders.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz australiana, reconocida por sus papeles en películas de terror como Boda sangrienta (Ready or Not) y La niñera, interpretará a la amante del personaje encarnado por Ike Barinholtz. Por el momento, no se dieron a conocer más detalles sobre el nombre ni las características de su personaje.

El proyecto representa una nueva apuesta para Weaving, quien atraviesa un período de intensa actividad profesional y recientemente fue vinculada a otra importante producción de Hollywood: la próxima película de los X-Men de Marvel Studios, en la que interpretará a Emma Frost.

Una comedia navideña con una premisa insólita

Naughty seguirá la historia de una madre que intenta conservar la custodia de su hijo frente a su expareja, a quien considera manipulador. Ante la falta de alternativas, decide encontrar a Santa Claus y convencerlo de que declare a su favor durante la audiencia de divorcio.

Jennifer Aniston interpretará a Mallory, la protagonista de la historia, mientras que Peter Dinklage dará vida a Santa Claus. Regina Hall y Chase Sui Wonders completarán el grupo de amigas que acompaña a la mujer en su particular misión.

Samara Weaving

La película fue descrita como una versión de Damas en guerra (Bridesmaids) ambientada en el Polo Norte, una combinación que anticipa una comedia de situaciones absurdas, conflictos familiares y humor adulto.

El guion fue escrito por Jimmy Warden, esposo de Weaving, quien también participará como productor junto con Wilde. La compañía LuckyChap Entertainment, vinculada a Margot Robbie, Tom Ackerley y Josey McNamara, estará a cargo de la producción.

El estreno de Naughty está previsto para el 5 de noviembre de 2027 en las salas de cine.