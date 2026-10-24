Domingo a puro deporte: juegan Central Córdoba, Mitre, Güemes, Sarmiento y Quimsa, con clásicos y Fórmula 1

La jornada del 25 de octubre tendrá una agenda cargada para los santiagueños, con fútbol de Primera División, ascenso, Federal A, Regional Amateur y Liga Nacional de Básquet. Además, Boca visitará a Independiente, River recibirá a Racing, habrá clásico entre Barcelona y Real Madrid y Franco Colapinto correrá en Estados Unidos.

Hoy 20:55

Este domingo 25 de octubre promete ser una verdadera maratón deportiva, con una intensa programación que tendrá como grandes protagonistas a los equipos de Santiago del Estero. Desde la tarde hasta la noche habrá compromisos importantes para los representantes provinciales en distintas categorías del fútbol argentino y también en el básquet nacional.

Central Córdoba recibirá a Vélez en el Estadio Único Madre de Ciudades, Mitre y Güemes tendrán acción en la Primera Nacional, Sarmiento de La Banda jugará una instancia decisiva del Federal A y varios clubes santiagueños afrontarán sus compromisos en el Torneo Regional Federal Amateur. Además, Quimsa buscará prolongar su invicto en la Liga Nacional de Básquet.

La agenda nacional también ofrecerá dos clásicos de alto impacto, con Independiente frente a Boca y River ante Racing, mientras que Franco Colapinto intentará remontar posiciones en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Central Córdoba recibe a Vélez en el Madre de Ciudades

Uno de los encuentros más esperados por los hinchas santiagueños se disputará desde las 21.30, cuando Central Córdoba reciba a Vélez Sarsfield en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El Ferroviario buscará hacerse fuerte ante su público y conseguir un resultado positivo frente al conjunto de Liniers, en un compromiso importante para sus aspiraciones en el tramo final de la fase regular.

El partido será dirigido por Pablo Echavarría y contará con la transmisión de ESPN Premium.

Mitre y Güemes afrontan compromisos importantes en la Primera Nacional

La Primera Nacional también tendrá presencia santiagueña con dos encuentros correspondientes a la fecha 35 del campeonato, en una etapa decisiva de la temporada.

Mitre recibirá a Godoy Cruz desde las 17, en un encuentro en el que el Aurinegro intentará aprovechar su localía para sumar puntos importantes ante el conjunto mendocino.

A la misma hora, Güemes visitará a Deportivo Maipú en Mendoza, con la necesidad de conseguir un resultado favorable en su lucha por mejorar su situación en la tabla de posiciones.

Ambos encuentros podrán seguirse a través de la plataforma LPF Play.

Sarmiento de La Banda se juega mucho ante Atenas de Río Cuarto

En el Torneo Federal A, Sarmiento de La Banda recibirá este domingo desde las 16 a Atenas de Río Cuarto, en el partido de ida de la segunda etapa de la Reválida.

El Profe llega a esta instancia después de eliminar a Sportivo Belgrano de San Francisco, aunque ahora afrontará una serie con una dificultad adicional: no contará con ventaja deportiva en caso de igualdad, debido a que su rival terminó mejor ubicado.

Por ese motivo, el conjunto bandeño buscará conseguir una diferencia favorable como local para llegar con mejores posibilidades al encuentro de vuelta.

El árbitro principal será Jorge David Etem, de Mendoza.

Cuatro partidos del Regional Amateur con presencia santiagueña

El Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 también tendrá una intensa actividad con los encuentros de ida de la tercera ronda eliminatoria de la Región Centro.

Después del compromiso del sábado entre Juventud Unida de El Triángulo y Unión de Lugones, este domingo se disputarán otros cuatro partidos con representantes de Santiago del Estero.

15.00: Unión de Santiago del Estero vs. Los Verdes de Nueva Esperanza.

Unión de Santiago del Estero vs. Los Verdes de Nueva Esperanza. 16.00: Social Pinto de Añatuya vs. Central Argentino de Santiago del Estero.

Social Pinto de Añatuya vs. Central Argentino de Santiago del Estero. 16.30: Sportivo Loreto vs. Américo Tesorieri de Catamarca.

Sportivo Loreto vs. Américo Tesorieri de Catamarca. 17.00: Villa Cubas de Catamarca vs. 25 de Mayo de Termas de Río Hondo.

Los equipos buscarán dar el primer paso hacia la siguiente instancia de la competencia, que mantiene en juego la ilusión de conseguir el ascenso al Torneo Federal A.

Quimsa quiere extender su invicto en la Liga Nacional

El básquet también tendrá un lugar destacado en la agenda deportiva del domingo. Quimsa visitará a Racing de Chivilcoy desde las 20.30, en el encuentro que marcará el cierre de su gira por la provincia de Buenos Aires.

La Fusión atraviesa un gran presente y llega con cuatro victorias en cuatro partidos disputados, luego de superar ajustadamente a Argentino de Junín por 78-76.

El conjunto santiagueño intentará prolongar su racha positiva y alcanzar su quinto triunfo consecutivo en la Liga Nacional de Básquet, con la solidez defensiva como una de sus principales fortalezas.

Boca-Independiente y River-Racing, los grandes clásicos de la jornada

La fecha 14 del Torneo Clausura también ofrecerá dos enfrentamientos que concentrarán buena parte de la atención del fútbol argentino.

Desde las 17, Independiente recibirá a Boca en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El Xeneize llegará entonado por su clasificación a la final de la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo buscará aprovechar la localía para sumar puntos importantes en su lucha por ingresar a los playoffs.

Más tarde, a las 19.15, River enfrentará a Racing en el Monumental. El Millonario intentará sostener su recuperación y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, mientras que la Academia necesita una victoria para continuar con aspiraciones en el campeonato.

Además, la jornada de Primera División comenzará a las 14.45 con Aldosivi frente a Belgrano y se completará a las 21.30 con Barracas Central ante Estudiantes de Río Cuarto.

Franco Colapinto buscará remontar en el Gran Premio de Estados Unidos

Fuera del fútbol, otro de los grandes atractivos será la participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará desde las 17, hora argentina, en el Circuito de las Américas de Austin.

El piloto argentino finalizó 14° en la clasificación del sábado, pero deberá largar desde el fondo de la grilla debido a una penalización por modificaciones en componentes de su unidad de potencia.

Colapinto reconoció que no encontró el mejor funcionamiento de su Alpine A526 durante el fin de semana, aunque confía en que el trabajo realizado sobre el ritmo de carrera y el desgaste de los neumáticos le permita recuperar posiciones.

La competencia se desarrollará sobre 56 vueltas y será uno de los principales acontecimientos del automovilismo internacional.

Barcelona y Real Madrid paralizan España con una nueva edición del clásico

El fútbol internacional también tendrá uno de los encuentros más esperados de la temporada. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo desde las 17, hora argentina, en el Spotify Camp Nou, por la décima fecha de LaLiga de España.

El conjunto catalán buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria frente a su máximo rival y fortalecer sus aspiraciones en la pelea por el campeonato. Del otro lado, el Merengue intentará dar el golpe como visitante en un clásico que promete emociones.

Ambos equipos llegan con confianza después de conseguir importantes victorias en sus últimas presentaciones. Barcelona viene de golear 5-2 al Betis, mientras que Real Madrid derrotó 4-1 al Sevilla, resultados que anticipan un duelo entre dos equipos con gran poder ofensivo.

El encuentro será dirigido por Juan Martínez Munuera y contará con transmisión en vivo de DSports y DGO para Argentina.

La agenda deportiva completa del domingo 25 de octubre

14.45: Aldosivi vs. Belgrano - Torneo Clausura.

Aldosivi vs. Belgrano - Torneo Clausura. 15.00: Unión de Santiago vs. Los Verdes - Regional Amateur.

Unión de Santiago vs. Los Verdes - Regional Amateur. 16.00: Sarmiento de La Banda vs. Atenas de Río Cuarto - Federal A.

Sarmiento de La Banda vs. Atenas de Río Cuarto - Federal A. 16.00: Social Pinto vs. Central Argentino - Regional Amateur.

Social Pinto vs. Central Argentino - Regional Amateur. 16.30: Sportivo Loreto vs. Américo Tesorieri - Regional Amateur.

Sportivo Loreto vs. Américo Tesorieri - Regional Amateur. 17.00: Mitre vs. Godoy Cruz - Primera Nacional.

Mitre vs. Godoy Cruz - Primera Nacional. 17.00: Deportivo Maipú vs. Güemes - Primera Nacional.

Deportivo Maipú vs. Güemes - Primera Nacional. 17.00: Villa Cubas vs. 25 de Mayo de Termas - Regional Amateur.

Villa Cubas vs. 25 de Mayo de Termas - Regional Amateur. 17.00: Barcelona vs. Real Madrid - LaLiga

Barcelona vs. Real Madrid - LaLiga 17.00: Independiente vs. Boca - Torneo Clausura.

Independiente vs. Boca - Torneo Clausura. 17.00: Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, con Franco Colapinto.

Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, con Franco Colapinto. 19.15: River vs. Racing - Torneo Clausura.

River vs. Racing - Torneo Clausura. 20.30: Racing de Chivilcoy vs. Quimsa - Liga Nacional de Básquet.

Racing de Chivilcoy vs. Quimsa - Liga Nacional de Básquet. 21.30: Central Córdoba vs. Vélez - Torneo Clausura.

Central Córdoba vs. Vélez - Torneo Clausura. 21.30: Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Torneo Clausura.

Será un domingo repleto de emociones para los amantes del deporte, especialmente para los santiagueños, que tendrán representantes en múltiples competencias y una jornada con partidos decisivos desde las primeras horas de la tarde hasta la noche.