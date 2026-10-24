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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2026 | 19º
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Buena jornada para los Juveniles de Central Córdoba ante los de Quilmes

En la próxima fecha, la 31ª del torneo, que se disputará el sábado 31 de octubre, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de River Plate.

Hoy 19:32
Central Córdoba Juveniles

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la 30ª fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de Quilmes.

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Resultados:

• La 4ª división ganó 2-0. Goles: Cantero y Rodríguez (CC).

• La 5ª división ganó 3-0. Goles: Suarez -2- y Gimenez (CC).

• La 6ª división ganó 4-0. Goles: Coronel -3- y Korytko (CC).

• La 7ª división perdió 2-1. Goles: Sánchez (CC); Saucedo y Espíndola (Q).

• La 8ª división perdió 1-0. Goles: Damián González (Q).

• La 9ª división empató 1-1. Goles: Tiago Castillo (CC); Alan Pereyra (Q).

En la próxima fecha, la 31ª del torneo, que se disputará el sábado 31 de octubre, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de River Plate.

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