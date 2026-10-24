EN VIVO I El Inter Miami de Lionel Messi visita a New York Red Bulls por la MLS

El equipo de Florida buscará una nueva victoria para mantenerse entre los protagonistas de la Conferencia Este. El encuentro se disputará este sábado desde las 18.30, hora argentina, con Lionel Messi como principal figura.

Hoy 18:56

Inter Miami, con Lionel Messi como máxima figura, visitará este sábado 24 de octubre a New York Red Bulls desde las 18.30, hora argentina, en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El conjunto de Florida buscará sumar tres puntos importantes para consolidarse en los primeros puestos de la Conferencia Este y llegar de la mejor manera a la etapa decisiva de la temporada. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

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