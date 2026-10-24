Defensa y Justicia golpeó a Talleres y se llevó un triunfazo de Córdoba

La T no pudo como local y perdió 2 a 1 ante el Halcón en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Hoy 19:12

Defensa y Justicia consiguió una victoria agónica por 2-1 frente a Talleres en Córdoba, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Florencio Varela logró revertir un resultado adverso en el estadio Mario Alberto Kempes, aseguró su clasificación a los playoffs y profundizó el complicado presente del conjunto cordobés.

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El equipo dirigido por Omar De Felippe había comenzado mejor el encuentro. Con mayor posesión de pelota, iniciativa y profundidad en ataque, Talleres encontró la ventaja gracias a un golazo del uruguayo Agustín Álvarez Martínez, quien despertó la ilusión de los hinchas locales de volver a celebrar una victoria.

El conjunto cordobés logró sostener la diferencia hasta el descanso, pero su tranquilidad duró apenas unos segundos en el complemento.

Defensa reaccionó y lo ganó sobre el final

Cuando apenas se disputaba el primer minuto del segundo tiempo, Leandro Fernández apareció con una definición de zurda para establecer el empate 1-1 y devolverle la incertidumbre al encuentro.

A partir de ese momento, el partido se transformó en un duelo de ida y vuelta, con ambos equipos buscando quedarse con los tres puntos. Talleres intentó recuperar la ventaja, pero volvió a mostrar dificultades para resolver las jugadas en los últimos metros.

El arquero de Defensa y Justicia, Borgogno, también tuvo intervenciones importantes para mantener la igualdad y sostener las posibilidades del conjunto visitante.

Cuando parecía que el encuentro terminaría empatado, llegó el golpe definitivo. Juan Manuel Gutiérrez apareció en uno de los últimos ataques del Halcón y marcó el 2-1, desatando el festejo de los jugadores visitantes y dejando sin reacción al equipo cordobés.

Silbidos, insultos y preocupación en Talleres

El pitazo final estuvo acompañado por un clima de profundo malestar en el estadio Mario Alberto Kempes. Los hinchas de Talleres despidieron a sus jugadores con silbidos y entonaron el cántico "que se vayan todos, que no quede uno solo", en una clara muestra de descontento por el presente futbolístico del equipo.

Además, desde las tribunas se escucharon insultos dirigidos al presidente del club, Andrés Fassi, en medio de una crisis deportiva que parece profundizarse con el correr de las fechas.

Con esta derrota, Talleres acumula cinco partidos consecutivos sin victorias, con cuatro caídas y un empate. El conjunto cordobés permanece en el último puesto de su grupo y continúa sin encontrar respuestas en el tramo decisivo del campeonato.

Defensa aseguró su lugar en los playoffs

La realidad del conjunto de Florencio Varela es completamente diferente. Gracias a esta victoria, Defensa y Justicia aseguró matemáticamente su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026 y alcanzó momentáneamente el segundo puesto de la Zona A.

El Halcón demostró capacidad de reacción para sobreponerse a un marcador adverso y terminó llevándose tres puntos fundamentales en sus aspiraciones dentro del certamen.

Mientras Defensa y Justicia celebra su clasificación a la próxima instancia, Talleres continúa sumergido en una crisis de resultados que genera cada vez mayor preocupación y malestar entre sus hinchas.