Rosario Central venció a Huracán y se afirma en la cima de la Zona B

El Canalla se impuso por 2-0 en el Gigante de Arroyito, con goles de Emanuel Coronel y Ángel Di María, y sumó tres puntos clave para consolidarse en la pelea por el Torneo Clausura y la tabla anual.

Hoy 23:36

Rosario Central consiguió un triunfo clave al derrotar por 2-0 a Huracán, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Con goles de Emanuel Coronel y Ángel Di María, el Canalla se hizo fuerte ante su gente y ratificó su buen momento en la recta final de la fase regular.

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El conjunto dirigido por Jorge Almirón abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo. La jugada comenzó por la derecha y continuó por el sector izquierdo, donde Jáminton Campaz lanzó un centro preciso que encontró a Coronel en el área. El defensor conectó de cabeza, con una definición de palomita, y marcó el primer gol de su carrera con la camiseta auriazul.

Central había comenzado con iniciativa y también generó peligro a través de Campaz, quien probó desde afuera del área y obligó a intervenir al arquero Hernán Galíndez. Huracán, por su parte, intentó responder con remates de media distancia y aproximaciones que encontraron bien parado a Jeremías Ledesma.

En el complemento, el Canalla buscó ampliar la diferencia y encontró en Ángel Di María al autor del segundo tanto de la noche, que le permitió encaminar la victoria. El equipo rosarino también dispuso de otras oportunidades para aumentar la ventaja, entre ellas una acción en la que Di María habilitó a Campaz y el colombiano asistió a Enzo Copetti, cuyo remate fue contenido por Galíndez.

Huracán intentó reaccionar y tuvo una oportunidad clara en el tramo final. Tras un remate de Lucas Blondel, Ledesma dio un rebote que Jordy Caicedo convirtió en gol, pero la conquista fue anulada por posición adelantada luego de una revisión del VAR. El Globo no logró descontar y Central conservó la ventaja hasta el final.