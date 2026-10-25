Violento robo: seis delincuentes le sacaron hasta las zapatillas a una persona

Video. Le apuntaron con una tumbera y lo golpearon. Incluso le tiraron con pedazos de ladrillos. Ocurrió en el barrio Mosconi durante la madrugada de este domingo.

Hoy 13:19

Un violento robo tuvo como víctima a una persona joven según contó a Diario Panorama, a través del WhatsApp de las Noticias, una persona que registró el salvaje ataque.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, en la zona de Pablo VI y Sáenz Peña, en el barrio Mosconi. Según el relato de vecinos, un grupo de seis personas habría interceptado a un hombre y le robó sus pertenencias.

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Ya reducido y en el piso, incluso le dieron patadas y en un tramo del video se puede ver como le arrojan incluso elementos contundentes.

Los atacantes habrían utilizado al menos una “tumbera”. Según el testimonio, la víctima fue despojada de toda su ropa y los delincuentes escaparon del lugar.

Sobre dicho episodio no hubo información oficial, por lo que se presume que la víctima no realizó denuncia.