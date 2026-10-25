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Vecinas del B° Amp. Primero de Mayo participaron de un taller de concientización sobre el cáncer de mama

Durante el encuentro, se brindó información sobre la importancia de los controles médicos periódicos y el acceso a información para el cuidado de la salud.

Hoy 14:09

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) Nº 3 del barrio Ampliación Primero de Mayo realizó un taller informativo con el objetivo de promover la concientización sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

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La actividad se desarrolló el pasado miércoles y permitió reforzar la importancia de los controles médicos periódicos y el acceso a la información como herramientas fundamentales para el cuidado de la salud.

De este modo, desde el CAMM Nº 3 reafirmaron su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el bienestar de los vecinos, destacando que la prevención y la detección oportuna son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento.

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