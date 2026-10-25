Fürth Automotores, otra vez en la mira: denuncian una presunta estafa en Añatuya

Tras el antecedente del millonario desfalco que involucró a la firma, ahora un vecino de Añatuya denunció que entregó su Volkswagen Virtus para cancelar una deuda, pero asegura que nunca recibió constancias del acuerdo.

Hoy 09:17

Un vecino de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, presentó una denuncia por presunta estafa contra la firma Fürth Automotores y un hombre que habría intervenido como vendedor, luego de asegurar que entregó su vehículo bajo la promesa de que se cancelaría una deuda por financiación.

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La causa quedó bajo investigación de la fiscal Florencia Garzón. El denunciante, Reinaldo Ponce, cuenta con el patrocinio legal de los abogados Nicolás y Blanca Corvalán.

Según consta en la presentación, el caso tuvo su origen en octubre de 2019, cuando Ponce adquirió un Volkswagen Virtus Trendline 1.6 mediante un sistema de financiación. En ese momento, asumió el compromiso de abonar las cuotas correspondientes.

Sin embargo, debido a dificultades económicas, habría dejado de cumplir con los pagos, situación que derivó en una deuda pendiente.

De acuerdo con su relato, en julio de 2022 se comunicó con Cristian Ferreira, quien se habría presentado como vendedor de Fürth Automotores. Durante esa conversación, le habrían ofrecido una alternativa para resolver el problema: devolver el vehículo y dar por canceladas las obligaciones económicas vinculadas con la compra.

Siempre según la denuncia, Ferreira viajó desde la ciudad Capital hasta Añatuya para concretar el acuerdo. Ambos se dirigieron a una escribanía, donde formalizaron la operación.

Posteriormente, Ponce le habría entregado materialmente el Volkswagen Virtus al hombre, quien se retiró de la ciudad con el rodado.

No obstante, el denunciante sostuvo que no recibió documentación que acreditara la entrega del automóvil, la cancelación de la deuda ni su desvinculación de las obligaciones asumidas al momento de la compra.

Ponce afirmó que había aceptado devolver la unidad confiando en que el compromiso financiero quedaría resuelto. Sin embargo, la falta de constancias sobre la operación motivó la presentación judicial.

La denuncia fue radicada el 10 de octubre en la Comisaría Comunitaria N.º 41 y apunta tanto contra la firma Fürth Automotores como contra Ferreira por su presunta participación en el acuerdo.

Ahora, la fiscal Florencia Garzón deberá avanzar con las medidas investigativas correspondientes para esclarecer las circunstancias de la operación y determinar las posibles responsabilidades.

Por el momento, los hechos forman parte de una denuncia y deberán ser establecidos en el marco de la investigación judicial.