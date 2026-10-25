Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2026 | 16º
X
Mundo

Tras emitir su voto, Flávio Bolsonaro llamó a cambiar el rumbo de Brasil: “No hay que seguir insistiendo con esto”

El candidato del Partido Liberal votó en Río de Janeiro y cuestionó la continuidad del escenario político actual. Además, advirtió sobre el temor de los brasileños a no poder pagar sus cuentas y llamó a participar del balotaje frente a Lula da Silva.

Hoy 09:27
Flávio Bolsonaro emitió su voto

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), emitió su voto este domingo en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, en el balotaje que definirá al próximo presidente de Brasil. El dirigente de 45 años se enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en una elección marcada por la polarización política y la expectativa por el resultado.

Durante sus declaraciones, Flávio también hizo referencia a las dificultades económicas y a la preocupación de los ciudadanos por llegar a fin de mes: “La gente anda con miedo en la calle, el miedo de no poder pagar las cuentas”. Por último, instó a la población a concurrir a las urnas independientemente de las condiciones climáticas: “Llueva o haya sol salgan de su casa para votar”.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan un presunto abuso sexual contra una niña de 12 años y buscan dar con el sospechoso
  2. 2. Central Córdoba recibe a Vélez con la urgencia de cortar su mala racha y volver al triunfo
  3. 3. “La edad es un número”: la mamá de Tomás Holder respondió a las críticas por su romance con un joven futbolista
  4. 4. Los accidentes nuestros de cada fin de semana: autos contra postes y árboles
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 25 de octubre: cielo mayormente nublado y una máxima de 24 °C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT