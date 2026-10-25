Tras emitir su voto, Flávio Bolsonaro llamó a cambiar el rumbo de Brasil: “No hay que seguir insistiendo con esto”

El candidato del Partido Liberal votó en Río de Janeiro y cuestionó la continuidad del escenario político actual. Además, advirtió sobre el temor de los brasileños a no poder pagar sus cuentas y llamó a participar del balotaje frente a Lula da Silva.
El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), emitió su voto este domingo en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, en el balotaje que definirá al próximo presidente de Brasil. El dirigente de 45 años se enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en una elección marcada por la polarización política y la expectativa por el resultado.
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Tras sufragar, el candidato llamó a los brasileños a participar de la jornada electoral y planteó la necesidad de modificar el rumbo del país: “Llegó el momento de cambiar”. En esa línea, cuestionó la continuidad del escenario político actual y afirmó: “No hay que seguir insistiendo con esto”.
Durante sus declaraciones, Flávio también hizo referencia a las dificultades económicas y a la preocupación de los ciudadanos por llegar a fin de mes: “La gente anda con miedo en la calle, el miedo de no poder pagar las cuentas”. Por último, instó a la población a concurrir a las urnas independientemente de las condiciones climáticas: “Llueva o haya sol salgan de su casa para votar”.