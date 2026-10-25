“Hay 1000 días para prepararnos para la guerra”: la advertencia del ministro de Defensa británico

El funcionario alertó sobre el escenario de seguridad internacional y señaló que las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, amplían las posibles formas de agresión.

Hoy 09:07

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, dijo que el Reino Unido tiene mil días para prepararse para la guerra, al advertir que Rusia es la amenaza existencial para su país y todo Europa.

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El funcionario británico planteó: “Nuestros adversarios tienen que pensar dos veces antes de atacarnos. Y si no lo conseguimos, debemos asegurarnos que el Reino Unido está listo para la guerra”.

Streeting alertó en un artículo para The Telegraph que vuelven “los peligros más graves del siglo XX, armados con las tecnologías del siglo XXI”, y que el país se enfrenta a “una amenaza que no se limita a una guerra convencional o a la incursión de tanques rusos” a través de las fronteras.

El ministro de Defensa británico habló de “una amenaza creciente de terrorismo patrocinado por Estados, sabotajes y actos hostiles destinados a alterar nuestra vida cotidiana, socavar nuestra seguridad y sembrar el miedo” en la población.

Streeting destacó su “responsabilidad primordial de mantener a este país a salvo en un desafío mayor y más urgente de lo que fue en generaciones” y que su prioridad es “garantizar que el Reino Unido esté preparado para librar una guerra y ganarla”.

El funcionario británico dijo que la voluntad de los adversarios de atacarlos “no es algo nuevo” pero que “cambió su capacidad”: “Para el 2030, la magnitud de sus fuerzas y su economía de guerra podrían situarlos en condiciones de atacar. Esto nos deja poco más de 1000 días para cumplir nuestra misión: estar preparados, junto a nuestros aliados, para combatir y vencer. Este Gobierno se asegurará de que la misión se cumpla”.

El ministro de Defensa británico dijo que impulsan “el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde el fin de la Guerra Fría” y que confía en que alcanzarán “el objetivo de gasto establecido por la OTAN” en ese área: “El gasto es una muestra del compromiso del Partido Laborista con la defensa, pero la capacidad operativa es una prueba de la credibilidad del Reino Unido”.

Dijo que son conscientes que la defensa del país “todavía no se encuentra al nivel necesario”, que deben seguir con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con “los recursos, el personal y el equipamiento que requieren” y que deben “consolidar las alianzas, especialmente con la OTAN y Estados Unidos”.

La semana pasada el gobierno británico emitió una advertencia de crisis, si no de guerra, a los ciudadanos del Reino Unido, de pedido de almacenamiento de comida, agua embotellada y suministros de primeros auxilios para estar preparados ante ciberataques, desastres naturales o terrorismo apoyado por estados hostiles.

El mensaje de la campaña “Prepárate”, bajo el lema de un “diálogo nacional sobre resiliencia”, fue difundido por el ministro de Defensa, y apareció en las tapas de los principales diarios del país.

Streeting advirtió que las familias y las empresas deben estar más atentas a los nuevos riesgos y prepararse para afrontarlos. En declaraciones a la BBC explicó que el Reino Unido se enfrenta a fuertes amenazas, y adelantó que los ataques cibernéticos se producirán “con mayor frecuencia”, con referencias explícitas a los riesgos asociados con el desarrollo de la inteligencia artificial.

Estas declaraciones se fueron tras el descubrimiento de fallos de seguridad en el lenguaje de programación PHP, que impulsa millones de sitios web en todo el mundo, lo que obligó al cierre temporal de varios servicios digitales gubernamentales en el Reino Unido.

Streeting alertó sobre la amenaza que representan los ciberataques cada vez más sofisticados contra las empresas y las interrupciones en la cadena de suministro causadas por “actores estatales hostiles o terroristas”.