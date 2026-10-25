Añatuya se prepara para el cambio de clima: nubes y temperaturas agradables para hoy Domingo 25 de octubre de 2026

Los añatuyenses se encontrarán con un día nublado y temperaturas frescas, pero se espera un cambio hacia el sol en los próximos días.

Hoy 08:21

Este domingo 25 de octubre de 2026, los añatuyenses se despertaron con un cielo nublado y una temperatura actual de 13.2 °C, que se siente aún más fresca con una sensación térmica de 9.6 °C. La humedad se mantiene en un 70%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad.

A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21.5 °C, brindando un respiro a los habitantes que han disfrutado de días más calurosos. A pesar de las nubes, las condiciones son favorables para actividades al aire libre, especialmente por la tarde.

El viento, que sopla desde el sur a 18 km/h, puede generar un leve frescor en el ambiente, pero no será suficiente para disuadir a los añatuyenses de disfrutar de un día en la ciudad. Las condiciones climáticas sugieren que, aunque hoy será un día cubierto, no se prevén precipitaciones.

Mirando hacia el futuro, el pronóstico para mañana, lunes 26 de octubre, indica un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C de mínima y 24.9 °C de máxima. Este cambio permitirá que el sol brille por completo, ofreciendo un contraste notable con el día de hoy.

El martes 27 de octubre también se presentará un cielo cubierto, con temperaturas mínimas de 14.8 °C y máximas que alcanzarán los 25.7 °C. Así, los añatuyenses pueden esperar un inicio de semana variado, con una mezcla de nubes y sol en el horizonte.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.