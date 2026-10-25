Clima en La Banda: nubosidad y temperaturas moderadas para hoy Domingo 25 de octubre de 2026

Los bandeños deben prepararse para un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilan entre 14 y 24 grados. El clima se mantendrá variable en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despiertan con un cielo cubierto y una temperatura actual de 14.1 °C, aunque la sensación térmica es de 10.8 °C. La humedad se encuentra en un 71% y el viento sopla desde el sur a 16.2 km/h, creando un ambiente fresco en la ciudad.

Para este Domingo 25 de octubre de 2026, se espera que la temperatura mínima alcance los 14.1 °C, mientras que la máxima podría llegar a los 24 °C. Los bandeños deberán tener en cuenta que el clima permanecerá cubierto durante gran parte del día.

El lunes 26 de octubre, el pronóstico anticipa un cielo parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C y 27 °C. Esta variación permitirá a los bandeños disfrutar de un leve aumento en la temperatura, aunque las nubes seguirán presentes.

Para el martes 27 de octubre, el clima volverá a ser cubierto, con mínimas de 17.2 °C y máximas que alcanzarán los 27.7 °C. Se espera que la sensación térmica se mantenga fresca, especialmente por la mañana.

En resumen, el clima en La Banda para hoy es cubierto, con una temperatura mínima de 14.1 °C y una máxima de 24 °C. Los bandeños deben estar preparados para un clima fresco y húmedo, que se mantendrá así durante los próximos días.

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