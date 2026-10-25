Termas de Río Hondo bajo la lluvia: un fresco Domingo 25 de octubre de 2026

Los termenses se preparan para un Domingo con lluvias intermitentes y temperaturas agradables. El pronóstico indica un clima variado para los próximos días.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con lluvia irregular en las cercanías, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los termenses. Actualmente, la temperatura es de 13.3 °C y la sensación térmica se siente un poco más fría, alrededor de 12.6 °C.

La humedad en la región se encuentra alta, alcanzando un 82%, lo que contribuye a una sensación general de frescura. Los vientos son leves, soplando desde el sureste a 5 km/h, lo que no parece ser un factor determinante en el clima actual.

Para hoy, se espera que las temperaturas oscilen entre los 13.3 °C y los 20.5 °C, lo que sugiere un ambiente fresco pero con momentos de calor intermitente debido a las lluvias. Los termenses deberán estar preparados para cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.

El pronóstico para mañana, lunes 26 de octubre, indica un día cubierto con mínimas de 13.1 °C y máximas que podrían alcanzar hasta 23.4 °C. Esto sugiere una leve mejora en las temperaturas, aunque el cielo seguirá nublado.

Finalmente, para el martes 27 de octubre, se anticipa un clima parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 15.3 °C y máximas de 23.5 °C. Los termenses pueden esperar un leve ascenso en las temperaturas, lo que podría ofrecer un respiro tras esta jornada lluviosa.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.