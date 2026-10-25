Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2026 | 15º
X
Policiales

Los accidentes nuestros de cada fin de semana: autos contra postes y árboles

Uno ocurrió en la zona sur de la Capital y otro a media cuadra de Casa de Gobierno. Los vehículos terminaron con sus frentes destruidos.

Hoy 07:58
Av. Solís y Colombia

La madrugada de este domingo 25 de octubre fue movido para el personal policial de la Capital. Desde incidentes menores domésticos y a los controles de las salidas de boliches, tuvieron que intervenir en accidentes de tránsito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los ya clásicos de los fines de semana por la madrugada.

Uno de ellos, ocurrido pasadas las 4 de la madrugada, ocurrió sobre avenida Solís y Ecuador en el barrio América del Sur. Allí un vehículo impactó contra una columna de hormigos de líneas eléctricas.

Como resultado el automóvil quedó con todo su frente dañado. Una ambulancia del SEASE 107 llegó al lugar para prestar auxilio.

El otro oaccidente ocurrió a media cuadra de Casa de Gobierno sobre Alvear en sentido oeste a este- allí el conuctor de un Chevrolet subió a la vereda del paseo y arrancó un joven ejemplar de lapacho, siniestro ocurrido alrededor de las 7 de la mañana.

A media cuadra de Casa de Gobierno A media cuadra de Casa de Gobierno

El conductor fue derivado al hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” para su evaluación.

Hasta las 7:50 aún no había información oficial policial sobre las circunstancias de los accidentes, si hubo heridos o intervención de terceros.

TEMAS Seguridad vial
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan un presunto abuso sexual contra una niña de 12 años y buscan dar con el sospechoso
  2. 2. Central Córdoba recibe a Vélez con la urgencia de cortar su mala racha y volver al triunfo
  3. 3. “La edad es un número”: la mamá de Tomás Holder respondió a las críticas por su romance con un joven futbolista
  4. 4. El Gobierno busca un acuerdo con las universidades para el Presupuesto 2027 y desactivar el conflicto
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 25 de octubre: cielo mayormente nublado y una máxima de 24 °C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT