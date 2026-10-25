Los accidentes nuestros de cada fin de semana: autos contra postes y árboles

Uno ocurrió en la zona sur de la Capital y otro a media cuadra de Casa de Gobierno. Los vehículos terminaron con sus frentes destruidos.

Hoy 07:58

La madrugada de este domingo 25 de octubre fue movido para el personal policial de la Capital. Desde incidentes menores domésticos y a los controles de las salidas de boliches, tuvieron que intervenir en accidentes de tránsito.

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Los ya clásicos de los fines de semana por la madrugada.

Uno de ellos, ocurrido pasadas las 4 de la madrugada, ocurrió sobre avenida Solís y Ecuador en el barrio América del Sur. Allí un vehículo impactó contra una columna de hormigos de líneas eléctricas.

Como resultado el automóvil quedó con todo su frente dañado. Una ambulancia del SEASE 107 llegó al lugar para prestar auxilio.

El otro oaccidente ocurrió a media cuadra de Casa de Gobierno sobre Alvear en sentido oeste a este- allí el conuctor de un Chevrolet subió a la vereda del paseo y arrancó un joven ejemplar de lapacho, siniestro ocurrido alrededor de las 7 de la mañana.

A media cuadra de Casa de Gobierno

El conductor fue derivado al hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” para su evaluación.

Hasta las 7:50 aún no había información oficial policial sobre las circunstancias de los accidentes, si hubo heridos o intervención de terceros.