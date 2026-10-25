La Banda: una adolescente fue hospitalizada tras ingerir ocho comprimidos de clonazepam

La joven, de 15 años, ingresó consciente al centro de salud y recibió atención médica. Posteriormente, fue derivada al área de Psiquiatría para una evaluación especializada.

Hoy 09:04

Una adolescente de 15 años tuvo que recibir atención médica de urgencia luego de ingerir una importante cantidad de medicamentos en una vivienda del barrio San Fernando, en la ciudad de La Banda.

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El episodio se habría producido en un domicilio ubicado en cercanías de la calle 10. Posteriormente, la menor fue llevada en un vehículo particular hasta el Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde fue recibida por el equipo de guardia y se constató que permanecía consciente.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la joven habría consumido ocho comprimidos de clonazepam que serían propiedad de su abuela. Frente a esta situación, los profesionales sanitarios intervinieron para atender el cuadro de intoxicación y dispusieron su derivación al servicio de Psiquiatría para una evaluación y seguimiento.

En paralelo, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 47, perteneciente al Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4, iniciaron las actuaciones correspondientes para conocer los detalles del episodio.

En el centro de salud, los policías entrevistaron a una mujer de 34 años vinculada al entorno de la pareja de la adolescente. La testigo habría señalado que la menor atravesaba conflictos familiares con sus padres, con quienes no conviviría en la actualidad.

Estos elementos forman parte de la información reunida hasta el momento. La investigación continúa para establecer las circunstancias previas al hecho y determinar con mayor precisión cómo se desencadenó la situación.