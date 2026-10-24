EN VIVO I Sarmiento inicia una nueva serie eliminatoria ante Atenas de Río Cuarto en La Banda

El Profe enfrentará este domingo desde las 16 al conjunto cordobés, por el partido de ida de la segunda etapa de la Reválida. El equipo bandeño intentará hacerse fuerte como local para viajar con ventaja a la revancha.

Hoy 15:30

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo 25 de octubre un nuevo desafío en su camino por el Torneo Federal A. Desde las 16, el conjunto bandeño recibirá a Atenas de Río Cuarto en el encuentro de ida de la segunda etapa de la Reválida, con el objetivo de conseguir un resultado favorable que le permita encarar con mayor tranquilidad la definición de la serie.

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El Profe llega a este compromiso después de superar una exigente eliminatoria frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, al que consiguió dejar en el camino gracias a la ventaja deportiva que tenía a su favor.

Sin embargo, esta vez el panorama será diferente para el representante santiagueño, ya que Atenas de Río Cuarto cuenta con una mejor ubicación deportiva y tendrá ese beneficio en caso de igualdad en la serie.

Sarmiento necesita hacerse fuerte en La Banda

El conjunto bandeño sabe que el primer encuentro puede resultar determinante para sus aspiraciones de continuar avanzando en la competencia.

A diferencia de la eliminatoria anterior, Sarmiento no contará con ventaja deportiva, por lo que necesitará conseguir un resultado positivo en condición de local para llegar mejor posicionado a la revancha en Córdoba.

Después de superar a Sportivo Belgrano, el Profe buscará aprovechar el impulso de aquella clasificación y el respaldo de su gente para dar un paso importante hacia la siguiente instancia.

El objetivo será conseguir una victoria que le permita viajar a Río Cuarto con una diferencia a favor y mantener viva su ilusión de seguir avanzando en la Reválida del Federal A.

Árbitros confirmados para Sarmiento y Atenas

El Consejo Federal dio a conocer las autoridades que estarán a cargo del encuentro de este domingo.

Árbitro: Jorge David Etem (Mendoza).

Jorge David Etem (Mendoza). Asistente 1: Iván Adriel Araya Quintero (Mendoza).

Iván Adriel Araya Quintero (Mendoza). Asistente 2: Pablo Alberto Ramírez (Totoras).

Pablo Alberto Ramírez (Totoras). Cuarto árbitro: Franco Ezequiel Campos (Totoras).

Sarmiento vs. Atenas: hora y todos los datos del partido