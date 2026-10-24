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EN VIVO I Belgrano busca recuperarse en Mar del Plata ante Aldosivi necesitado

Se miden desde las 14.45 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Hoy 15:55

Aldosivi y Belgrano se enfrentarán este domingo desde las 14.45 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque con objetivos diferentes en el tramo decisivo del campeonato.

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