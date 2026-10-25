Simeone respaldó a Julián Álvarez tras sus disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid: "Le doy mucho valor"

El entrenador argentino destacó el gesto de la Araña luego de la polémica por su posible salida del club. Además, elogió su presente futbolístico y remarcó la importancia del delantero para los objetivos del Colchonero.

Hoy 15:36

Diego Simeone salió a respaldar públicamente a Julián Álvarez después de que el delantero argentino les pidiera disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid por sus declaraciones durante el último mercado de pases, cuando había manifestado su deseo de cambiar de club. El entrenador valoró la actitud del campeón del mundo y destacó su recuperación futbolística tras el triunfo frente a Deportivo La Coruña.

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"Valoro su perdón. Hacerlo no es fácil, pero cuando uno lo hace desde el sentimiento, desde lo emocional, le doy mucho valor porque es un futbolista y una persona trabajadora y humilde", expresó el Cholo, quien también resaltó el compromiso del atacante con sus compañeros.

En ese sentido, agregó: "Quiere a sus compañeros y le agradezco el perdón porque le posiciona en el lugar que él merece y de donde es".

Las declaraciones de Simeone llegaron después de que Julián Álvarez quedara en el centro de las especulaciones sobre una posible salida del Atlético de Madrid, especialmente por el interés que había despertado en Barcelona. Sin embargo, el entrenador evitó profundizar en la controversia.

"No estoy para juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo. La vida se va desarrollando, van pasando situaciones y bienvenido sea", sostuvo.

Simeone destacó el presente de Julián Álvarez

Más allá de la situación extradeportiva, el técnico argentino puso el foco en el rendimiento del delantero, quien volvió a ser determinante para el conjunto madrileño.

"Julián hizo un partidazo y la afición gritó el gol como un gol de su equipo. Valoro el esfuerzo de Julián. Ha repetido el partido bueno que viene haciendo en la Champions", señaló.

Además, dejó en claro la importancia que tiene el atacante dentro de su proyecto deportivo: "Estamos encontrando al mejor Julián. Para los objetivos del club y lo que quiere nuestra gente, le necesitamos".

El Cholo también aseguró que el plantel atravesó la situación con tranquilidad y destacó el profesionalismo que siempre mostró el exjugador de River y Manchester City.

"Lo hemos vivido con mucha tranquilidad. Julián es un chico que siempre se ha comportado bien con todos, fue respetuoso con el equipo técnico, con los compañeros, con los fisios, con la prensa", manifestó.

Finalmente, Simeone analizó el ajustado triunfo frente a Deportivo La Coruña y volvió a reconocer el aporte decisivo del delantero argentino.

"Estoy contento por el resultado. Ganamos un partido que comenzó con un arranque muy complicado. Gracias a Dios Julián estuvo en el marcador, como el otro día. El otro día para darnos un punto y hoy para darnos los tres", concluyó.

De esta manera, Simeone buscó dejar atrás la polémica y ratificó su confianza en Julián Álvarez, quien atraviesa una recuperación en su nivel futbolístico y vuelve a consolidarse como una de las principales figuras del Atlético de Madrid.