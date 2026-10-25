Lula denunció obstáculos para votar y pidió extender el horario electoral en Brasil

El presidente brasileño y candidato a la reelección reclamó al Tribunal Superior Electoral que amplíe el horario de votación tras denunciar problemas en el transporte público en distintas ciudades del país.

Hoy 17:03

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este domingo extender el horario de votación en todo el país, luego de denunciar dificultades en el transporte público que estarían afectando el traslado de electores durante el balotaje presidencial frente a Flávio Bolsonaro.

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El equipo jurídico del Partido de los Trabajadores (PT) presentó un planteo urgente ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para reclamar que los centros de votación permanezcan abiertos más allá de las 17, horario inicialmente previsto para el cierre de los comicios.

Según denunció Lula, en ciudades como San Pablo y Salvador de Bahía se habrían reducido las unidades de transporte público disponibles durante la jornada, lo que habría generado dificultades para que parte de la población pudiera trasladarse hasta los centros electorales.

El mandatario reclamó que la Justicia Electoral garantice que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de emitir su voto y pidió que las irregularidades denunciadas sean investigadas.

Un balotaje de máxima tensión

Brasil celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que cerca de 160 millones de personas están habilitadas para elegir al próximo presidente del país.

Lula busca alcanzar un cuarto mandato presidencial, mientras que el senador Flávio Bolsonaro intenta sucederlo al frente del Ejecutivo. En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual mandatario.

La jornada comenzó a las 8 y, en principio, está previsto que las urnas cierren a las 17. Sin embargo, el reclamo del oficialismo podría modificar ese cronograma si el Tribunal Superior Electoral acepta el pedido.

El planteo se produce en medio de una elección muy ajustada, con ambos candidatos disputándose cada voto y con una fuerte atención puesta en la participación electoral durante las últimas horas de la jornada.