EN VIVO I Barcelona y Real Madrid paralizan España con una nueva edición del clásico

El equipo de Hansi Flick recibirá este domingo desde las 17, hora argentina, al conjunto de José Mourinho en el Camp Nou. Los catalanes lideran el campeonato con puntaje perfecto y buscarán ampliar su ventaja sobre el Merengue, que necesita ganar para acercarse a la cima.

Hoy 14:07

Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo 25 de octubre una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial. Desde las 17, hora argentina, ambos equipos se enfrentarán en el Spotify Camp Nou, por la décima fecha de LaLiga de España, en un encuentro que promete emociones y que podría resultar determinante para la pelea por el campeonato.

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El conjunto catalán llega como líder absoluto con 27 puntos, producto de nueve victorias en nueve presentaciones, mientras que el Real Madrid ocupa la tercera posición con 21 unidades. Una victoria del Barcelona ampliaría a nueve puntos la diferencia entre ambos, mientras que un triunfo visitante reduciría la distancia a solamente tres.

Barcelona quiere prolongar su inicio perfecto en LaLiga

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un comienzo de temporada extraordinario en el campeonato español. Con nueve triunfos consecutivos, el conjunto azulgrana se mantiene invicto en el certamen y buscará alcanzar su décima victoria frente a su máximo rival.

En su última presentación por LaLiga, Barcelona goleó 5-2 al Betis, ratificando su gran poder ofensivo y su condición de principal candidato al título.

Sin embargo, el equipo catalán llega después de sufrir un duro golpe internacional. Durante la semana perdió 4-2 frente al Paris Saint-Germain por la Champions League, resultado que significó su primera derrota de la temporada.

El entrenador alemán deberá afrontar el clásico con algunas ausencias importantes. Dani Olmo estará fuera por una lesión en el aductor izquierdo, mientras que Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji tampoco estarán disponibles. Además, Jules Koundé llega con molestias físicas y su presencia permanece en duda.

A pesar de las bajas, Barcelona contará con figuras como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, quienes buscarán ser protagonistas ante el conjunto madrileño.

Real Madrid busca dar el golpe y acercarse a la cima

Del otro lado, el Real Madrid dirigido por José Mourinho llega en levantada y con la necesidad de conseguir un triunfo que le permita recortar diferencias en la tabla de posiciones.

El Merengue viene de conseguir dos contundentes victorias por 4-1: primero frente a Sevilla por LaLiga y posteriormente ante Leipzig por la Champions League.

Con estos resultados, el equipo madrileño recuperó confianza y llega al clásico con una buena dinámica ofensiva, aunque todavía necesita mejorar su rendimiento como visitante.

Kylian Mbappé será una de las principales cartas ofensivas del Real Madrid, acompañado por futbolistas como Jude Bellingham, Arda Güler y Federico Valverde.

La principal ausencia será Vinícius Júnior, quien deberá cumplir una fecha más de suspensión después de su expulsión ante Villarreal. Tampoco estarán disponibles Rodrygo y Raúl Asencio, ambos lesionados.

El encuentro también tendrá un atractivo especial en los bancos de suplentes, ya que será el primer enfrentamiento entre Hansi Flick y José Mourinho como entrenadores de Barcelona y Real Madrid.

Las probables formaciones de Barcelona y Real Madrid

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde o Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Arda Güler, Bernardo Silva y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.