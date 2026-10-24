EN VIVO I Güemes visita a Deportivo Maipú con la misión de volver a ganar en la Primera Nacional

El Gaucho enfrentará este domingo desde las 17 al conjunto mendocino, por la fecha 35 de la Primera Nacional. Después de cortar una racha de 17 partidos sin victorias, el equipo santiagueño buscará sumar nuevamente en condición de visitante.

Hoy 14:05

Güemes afrontará este domingo 25 de octubre un nuevo compromiso por la Primera Nacional, cuando visite a Deportivo Maipú desde las 17, por la fecha 35 de la Zona B. El conjunto santiagueño intentará aprovechar el impulso anímico de su última victoria para conseguir otro resultado positivo en el tramo final del campeonato.

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El Gaucho llega después de derrotar 2-1 a Almagro en Santiago del Estero, un triunfo que le permitió ponerle fin a una extensa y preocupante racha de 17 encuentros consecutivos sin ganar.

Sin embargo, el equipo santiagueño atraviesa una situación deportiva muy complicada. Con 26 puntos y el descenso ya consumado, Güemes buscará despedirse de la categoría de la mejor manera posible en las últimas dos jornadas de la temporada.

Güemes quiere aprovechar el envión de su última victoria

Después de una temporada marcada por los resultados adversos, el triunfo ante Almagro representó un desahogo para el plantel del Gaucho, que logró reencontrarse con la victoria luego de varias fechas de frustraciones.

El conjunto santiagueño intentará repetir esa actuación frente a Deportivo Maipú y sumar puntos fuera de casa, en uno de sus últimos compromisos del campeonato.

El objetivo será sostener la mejoría mostrada en la última jornada y conseguir un resultado que le permita afrontar con mayor confianza el cierre de la temporada.

Deportivo Maipú buscará recuperarse ante su gente

Del otro lado estará un Deportivo Maipú que llega después de perder 1-0 frente a Chacarita Juniors y necesita recuperarse para cerrar de buena manera su participación en la fase regular.

El conjunto mendocino suma 48 puntos en la Zona B y buscará aprovechar la localía para reencontrarse con el triunfo.

En el antecedente más reciente entre ambos equipos, disputado el 7 de junio de este año, Güemes se impuso por 1-0 en Santiago del Estero, un resultado que el Gaucho intentará repetir este domingo en Mendoza.

Los árbitros confirmados para Deportivo Maipú y Güemes

La organización de la Primera Nacional confirmó que Juan Nebbietti será el encargado de dirigir el encuentro entre el conjunto mendocino y el representante santiagueño.

El equipo arbitral estará integrado por: