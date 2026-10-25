Insólito en la Fórmula 1: un piloto recibió una sanción récord de 80 puestos en el GP de Estados Unidos

Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, fue penalizado por múltiples cambios en su monoplaza y deberá largar desde el último lugar de la grilla en Austin. La sanción superó una marca histórica que llevaba más de una década vigente.

Hoy 15:46

La Fórmula 1 vivió una situación inédita en la previa del Gran Premio de Estados Unidos. El brasileño Gabriel Bortoleto, integrante de la escudería Audi, recibió una penalización acumulada de 80 posiciones por modificaciones en la unidad de potencia de su monoplaza, estableciendo un nuevo récord en la máxima categoría del automovilismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A pesar de haber logrado el 14° tiempo en la clasificación, el piloto deberá comenzar la carrera desde el puesto 22, el último de la grilla, en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.

¿Por qué sancionaron con 80 puestos a Gabriel Bortoleto?

La situación comenzó el viernes, cuando Audi decidió reemplazar la batería y la unidad de control electrónico del vehículo. Ambas modificaciones superaron el límite de componentes permitido durante la temporada, por lo que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aplicó una primera penalización de 20 lugares.

Con el piloto ya relegado al fondo de la grilla, la escudería alemana optó por realizar nuevas modificaciones mecánicas para contar con componentes renovados de cara a las próximas carreras del campeonato.

Entre las piezas sustituidas estuvieron el motor de combustión interna, el turbocompresor, el sistema de escapes, el MGU-K y un componente auxiliar de la unidad de potencia. También se incorporaron otra batería y una nueva centralita electrónica.

Estas modificaciones provocaron una sanción adicional de 60 posiciones, que se sumaron a las 20 iniciales para alcanzar un castigo total de 80 puestos. Sin embargo, la penalización se traduce en la obligación de partir desde el último lugar disponible.

Una sanción que rompió un récord de la Fórmula 1

La penalización de Bortoleto superó una marca que permanecía vigente desde 2015, cuando Jenson Button recibió una sanción de 70 posiciones durante el Gran Premio de México.

En aquella oportunidad, McLaren-Honda atravesaba importantes inconvenientes de fiabilidad y debió realizar numerosos cambios en los componentes de sus motores.

Ese mismo año, en el Gran Premio de Bélgica, la escudería británica había acumulado 105 posiciones de penalización entre sus dos pilotos: 55 para Fernando Alonso y 50 para Button.

El desafío de Bortoleto en Austin

El piloto brasileño atraviesa su segunda temporada en la Fórmula 1 y suma 10 puntos en el campeonato, ubicándose en el 15° puesto de la clasificación general.

Durante el año logró destacarse con dos octavos puestos consecutivos en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Bélgica, resultados que marcaron sus mejores actuaciones de la temporada.

Ahora, el representante de Audi tendrá por delante un desafío exigente en el Gran Premio de Estados Unidos: remontar desde el último lugar de la grilla e intentar avanzar posiciones en una carrera que comenzará con una sanción histórica sobre sus espaldas.