EN VIVO I Con la permanencia asegurada, Mitre recibe a Godoy Cruz y busca festejar ante su gente

El Aurinegro enfrentará este domingo desde las 17 al conjunto mendocino, por la fecha 35 de la Primera Nacional. Después de garantizar su continuidad en la categoría, el equipo santiagueño intentará sumar su segunda victoria consecutiva.

Hoy 14:07

Mitre afrontará este domingo 25 de octubre un nuevo compromiso por la Primera Nacional, pero esta vez con una tranquilidad especial: ya tiene asegurada su permanencia en la categoría. El Aurinegro recibirá a Godoy Cruz de Mendoza desde las 17, por la fecha 35 de la Zona A, con el objetivo de conseguir una nueva victoria ante su gente. Transmite Radio Panorama.

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El conjunto santiagueño llega fortalecido después de derrotar 2-0 a Deportivo Morón en su última presentación, un triunfo fundamental que le permitió alcanzar los 39 puntos y quedar muy cerca de garantizar su continuidad en la segunda división del fútbol argentino.

La tranquilidad llegó este sábado, cuando San Telmo cayó por 4-1 frente a Deportivo Madryn. Ese resultado, sumado a los enfrentamientos directos que todavía deben disputar los equipos comprometidos con el descenso, aseguró matemáticamente la permanencia del Aurinegro.

Mitre quiere aprovechar el envión y volver a ganar

Después de una temporada complicada, en la que debió luchar durante buena parte del campeonato para alejarse de los últimos puestos, Mitre consiguió cumplir su principal objetivo y continuará jugando en la Primera Nacional durante 2027.

El Aurinegro ocupa el duodécimo puesto de la Zona A con 39 unidades, producto de ocho victorias, 15 empates y 11 derrotas en 34 presentaciones.

Ahora, sin la presión de la lucha por la permanencia, el equipo santiagueño buscará cerrar el campeonato de la mejor manera posible y regalarles una nueva alegría a sus hinchas.

La victoria ante Deportivo Morón significó un importante impulso anímico para un plantel que intentará repetir una actuación sólida frente a uno de los principales protagonistas de la zona.

Godoy Cruz llega a Santiago del Estero con la mira puesta en la cima

El conjunto mendocino afrontará el compromiso con un objetivo diferente. Godoy Cruz se ubica en el segundo puesto de la Zona A con 60 puntos y mantiene sus aspiraciones de alcanzar el liderazgo en el tramo decisivo de la fase regular.

El Tomba llega después de conseguir una importante victoria por 6-3 frente a Estudiantes de Buenos Aires y buscará aprovechar la derrota de Ferro ante Chaco For Ever para acercarse a la primera posición.

Por ese motivo, Mitre tendrá enfrente a un rival que necesita sumar de a tres para sostener sus posibilidades de terminar en lo más alto de la tabla.

Los árbitros confirmados para Mitre y Godoy Cruz

La organización de la Primera Nacional confirmó que Federico Benítez será el encargado de dirigir el encuentro entre el Aurinegro y el conjunto mendocino.

El equipo arbitral estará integrado por: