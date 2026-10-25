Reconocieron al docente Fabián Sánchez por su compromiso académico y comunitario

El profesor de la UNSE y la UCSE fue distinguido por la Familia Grande Hogar de Cristo, institución vinculada al padre José “Pepe” Di Paola, por su labor en proyectos que articulan la universidad con acciones sociales y comunitarias.

Hoy 15:58

El docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Dr. Fabián Sánchez, fue reconocido por su compromiso profesional, académico y comunitario durante una actividad de la Familia Grande Hogar de Cristo.

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La distinción se realizó este sábado 24, durante una jornada en la que la institución hizo entrega de las primeras cinco altas a jóvenes santiagueños que concluyeron su tratamiento de rehabilitación.

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Sánchez desarrolla diferentes proyectos de extensión desde sus cátedras, con el objetivo de vincular el ámbito académico con el trabajo territorial y las problemáticas sociales.

Entre esas iniciativas se encuentra el trabajo articulado con las acciones impulsadas por el padre José “Pepe” Di Paola, con quien durante 2025 llevó adelante un encuentro con estudiantes universitarios sobre la importancia de la educación popular.

Meses atrás, el docente también organizó la actividad denominada “Después de la pandemia: entre la esquina y el aula. Juventudes en riesgo, consumo problemático y desafíos urgentes para la escuela y la comunidad”, que fue declarada de interés académico por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

Además de su actividad universitaria, Sánchez se desempeña como presidente de la Asociación Laudato Si, desde donde impulsó proyectos vinculados con procesos de capacitación laboral para diferentes espacios de los Hogares de Cristo.

“Todo reconocimiento nos reconforta y nos renueva el compromiso con las causas sociales. En lo personal, trabajar y colaborar en la obra del Padre Pepe Di Paola es un privilegio y una emoción inmensa”, expresó el docente.

Finalmente, destacó la figura del sacerdote y señaló: “Santiago del Estero tiene un referente de la Iglesia Católica que necesitan todos los pueblos”.