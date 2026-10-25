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EN VIVO I Balotaje en Brasil: Lula supera a Flávio Bolsonaro en el inicio del escrutinio con el 57,66% de los votos

Con el 0,25% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro reúne el 42,34% de los votos contabilizados, mientras continúa el recuento de la segunda vuelta presidencial en Brasil.

Hoy 18:15
Lula Bolsonaro

La difusión de los resultados quedó suspendida temporalmente luego de que la Justicia electoral autorizara extender dos horas el horario de votación en todo Brasil. La medida estableció que los centros electorales permanecieran abiertos hasta las 19, en lugar de cerrar a las 17, como estaba previsto inicialmente.

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La decisión respondió a inconvenientes en el transporte público que dificultaron el traslado de votantes en distintas ciudades. La campaña de Lula había solicitado ampliar el horario en varios estados, mientras que Flávio Bolsonaro también pidió una extensión en algunas zonas afectadas por las condiciones climáticas.

En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había quedado en primer lugar con el 47,03% de los votos, por delante de Lula, quien obtuvo el 45,16%. Como ninguno alcanzó la mayoría necesaria para imponerse, ambos candidatos llegaron al balotaje para definir la presidencia.

La elección enfrenta al actual mandatario, referente del Partido de los Trabajadores (PT), con el senador del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado definirá quién estará al frente del Gobierno brasileño durante los próximos cuatro años.

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