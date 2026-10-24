EN VIVO I River quiere seguir de racha ante un Racing que llega golpeado al Monumental

El Millonario buscará prolongar su buen momento y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. La Academia, por su parte, necesita ganar para mantener sus últimas esperanzas de ingresar a los playoffs.
River y Racing se enfrentarán este domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y contará con la televisación de TNT Sports.
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