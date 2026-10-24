Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2026 | 20º
X
Somos Deporte

EN VIVO I River quiere seguir de racha ante un Racing que llega golpeado al Monumental

El Millonario buscará prolongar su buen momento y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. La Academia, por su parte, necesita ganar para mantener sus últimas esperanzas de ingresar a los playoffs.

Hoy 20:30
River Racing
River festejo

River y Racing se enfrentarán este domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y contará con la televisación de TNT Sports.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol Racing Club
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Endiablado: Boca metió un triunfazo ante Independiente en Avellaneda y sigue arriba en la Anual
  2. 2. Real Madrid venció a domicilio al Barcelona y se quedó con el clásico de España
  3. 3. EN VIVO I River quiere seguir de racha ante un Racing que llega golpeado al Monumental
  4. 4. Investigan un presunto abuso sexual contra una niña de 12 años y buscan dar con el sospechoso
  5. 5. Los accidentes nuestros de cada fin de semana: autos contra postes y árboles
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT