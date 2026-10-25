Antes de enfrentar a Central Córdoba, Gustavo Barros Schelotto salió a correr por La Banda

El ayudante de campo de Vélez y hermano de Guillermo fue visto este domingo por la mañana haciendo actividad física en la Plaza Belgrano.

Hoy 19:26

Gustavo Barros Schelotto, ayudante de campo de Vélez Sarsfield y hermano de Guillermo, protagonizó una particular postal este domingo por la mañana en La Banda, donde fue visto realizando actividad física por la zona de la Plaza Belgrano.

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La presencia del integrante del cuerpo técnico del Fortín llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar y varios vecinos aprovecharon la oportunidad para acercarse, saludarlo y pedirle algunas fotografías.

Gustavo se encuentra en Santiago del Estero junto a la delegación de Vélez, que esta noche visitará a Central Córdoba por una nueva fecha del Torneo Clausura.

Mientras el plantel se prepara para el compromiso, Barros Schelotto aprovechó parte de la mañana para distenderse y mantenerse activo al aire libre.