“¿Cómo te separás después de 27 días?”: Juana Viale apuntó contra Prandi y Ortega

La conductora se mostró sorprendida por la ruptura de la pareja y lanzó fuertes comentarios durante La noche de Mirtha.

Hoy 20:12

Juana Viale opinó sin filtros sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes pusieron fin a su matrimonio apenas 27 días después de haberse casado por civil.

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El tema surgió durante La noche de Mirtha, mientras la conductora conversaba con Marcelo Polino sobre las novedades del espectáculo y se mostró sorprendida por la rapidez con la que terminó la relación.

“Prandi estaba casada con Emanuel Ortega y estuvieron 27 días de casados. ¿Qué pasó?”, preguntó Viale. Luego insistió: “¿Cómo te separás después de 27 días de casados?”.

Cuando Polino le respondió que la ruptura había sorprendido a todos, Juana fue todavía más contundente: “No, no me jodas, no me digas que se desgastó la relación”.

“Ni un mes”

La conductora también ironizó sobre los gastos que implica organizar una boda y cuestionó lo poco que duró el matrimonio.

“Cómo vas a casarte y a los 27 días, yo por lo menos la estiro un poco”, lanzó entre risas. Luego agregó: “Qué gastadero de plata al pedo, está carísimo todo”.

Finalmente, resumió su sorpresa con una frase breve y tajante: “Ni un mes”.

La separación de Prandi y Ortega se conoció el 12 de octubre, después de alrededor de seis años de relación. La modelo confirmó posteriormente que decidió ponerle fin al vínculo tras haber intentado sostenerlo.

“Solo sé que lo di todo y lo intenté hasta el final. A veces son muchas gotas las que desbordan el río”, expresó Prandi al referirse a la ruptura.