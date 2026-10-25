Cristina Kirchner felicitó a Lula tras su triunfo en Brasil: “Supo despertar sentimiento y sentido”

La expresidenta celebró la victoria del mandatario brasileño en el balotaje y destacó tanto la participación del electorado como la figura del líder del Partido de los Trabajadores.

Hoy 21:25

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil comenzó a generar repercusiones en la Argentina y una de las primeras dirigentes en pronunciarse fue Cristina Fernández de Kirchner.

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La expresidenta utilizó su cuenta de X para felicitar al mandatario brasileño luego de confirmarse su triunfo electoral y su continuidad al frente del país vecino.

“FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, comenzó escribiendo CFK.

Luego dirigió su mensaje directamente hacia Lula: “Y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”.

La referencia al 17 de Octubre trazó un paralelismo con una de las fechas históricas más importantes del peronismo argentino, vinculada al Día de la Lealtad.

El mensaje se conoció poco después de confirmarse la victoria de Lula frente a Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la paridad y un escrutinio que mantuvo la expectativa hasta las últimas horas.