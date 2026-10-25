“Hay otro camino”: Axel Kicillof celebró la victoria de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro

El gobernador bonaerense destacó el resultado del balotaje brasileño y aseguró que la elección dejó una “lección” sobre la defensa de la soberanía y la dignidad.

Hoy 21:36

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este domingo a las repercusiones por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de su cuenta de X, el mandatario bonaerense celebró el resultado y calificó la jornada como histórica. “UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR”, escribió Kicillof al comenzar su mensaje.

Luego destacó la victoria del presidente brasileño y dejó una reflexión sobre el resultado electoral: “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”.

El gobernador también hizo referencia al clima político que rodeó la campaña y sostuvo: “No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”.

Finalmente, cerró su publicación con una felicitación directa al mandatario brasileño: “Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!”.

Con el 99,87% de las mesas escrutadas, Lula se imponía con el 51,76% de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzaba el 48,24%.

De esta manera, Kicillof se sumó a las distintas figuras de la política argentina que expresaron públicamente su respaldo al presidente brasileño tras conocerse el resultado del balotaje.