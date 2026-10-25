Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2026 | 16º
X
País

“Hay otro camino”: Axel Kicillof celebró la victoria de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro

El gobernador bonaerense destacó el resultado del balotaje brasileño y aseguró que la elección dejó una “lección” sobre la defensa de la soberanía y la dignidad.

Hoy 21:36

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este domingo a las repercusiones por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de su cuenta de X, el mandatario bonaerense celebró el resultado y calificó la jornada como histórica. “UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR”, escribió Kicillof al comenzar su mensaje.

Luego destacó la victoria del presidente brasileño y dejó una reflexión sobre el resultado electoral: “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”.

El gobernador también hizo referencia al clima político que rodeó la campaña y sostuvo: “No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”.

Finalmente, cerró su publicación con una felicitación directa al mandatario brasileño: “Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!”.

Con el 99,87% de las mesas escrutadas, Lula se imponía con el 51,76% de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzaba el 48,24%.

De esta manera, Kicillof se sumó a las distintas figuras de la política argentina que expresaron públicamente su respaldo al presidente brasileño tras conocerse el resultado del balotaje.

TEMAS Lula da Silva Axel Kicillof Flávio Bolsonaro
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Endiablado: Boca metió un triunfazo ante Independiente en Avellaneda y sigue arriba en la Anual
  2. 2. River le ganó un duelo clave a Racing, se acomodó en los playoffs y escaló puestos en la Anual
  3. 3. Real Madrid venció a domicilio al Barcelona y se quedó con el clásico de España
  4. 4. EN VIVO I Central Córdoba recibe a Vélez con la urgencia de cortar su mala racha y volver al triunfo
  5. 5. Por un error de cálculo terminó con su camioneta en una acequia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT