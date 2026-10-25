José Emilio Neder celebró la victoria de Lula y destacó su “empatía con el pueblo”

El senador santiagueño se sumó a las repercusiones por el resultado del balotaje en Brasil y resaltó la capacidad de gestión, la militancia y el vínculo de Lula con el pueblo brasileño.

Hoy 22:29

El senador nacional por Santiago del Estero, José Emilio Neder, se expresó este domingo tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil.

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A través de su cuenta de Facebook, el dirigente santiagueño publicó un mensaje en el que destacó la trayectoria política del mandatario brasileño y valoró especialmente su vínculo con la sociedad.

“¡Felicitaciones querido compañero Lula Da Silva, por este gran triunfo!”, escribió Neder al comienzo de su publicación.

Luego, puso el foco en algunas de las cualidades que, según señaló, explican el respaldo obtenido por Lula en las urnas. “Tu empatía con el pueblo, tu capacidad de gestión y tu incansable militancia son verdadero ejemplo”, expresó.

El senador también hizo extensivo su mensaje a la sociedad brasileña y dejó una referencia directa a la integración regional. “Un afectuoso saludo a cada hermano brasileño”, agregó.

Finalmente, cerró su publicación con una consigna de fuerte contenido latinoamericanista: “¡Viva Latinoamérica, en unidad y con respeto!”.