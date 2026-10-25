Susto en la Ruta 21: volcó un camión cargado de algodón y el chofer salió ileso

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 454, cuando el chofer perdió el control del rodado y terminó sobre la banquina contraria.

25/10/2026

Un camión Volkswagen blanco con acoplado, que transportaba una importante carga de algodón, volcó este domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial N.º 21, a la altura del kilómetro 454. El conductor, un hombre de 29 años oriundo de Real Sayana, resultó ileso y no necesitó asistencia médica.

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El chofer fue identificado como Largo, quien viajaba desde la ciudad de Icaño hacia la provincia de Santa Fe. Según relató, circulaba en sentido norte-sur cuando “mordió la banquina”, perdió el control del vehículo, cruzó de carril y terminó volcado sobre la banquina contraria. El hecho ocurrió alrededor de las 17:25.

Como consecuencia del vuelco, parte del cargamento de algodón quedó esparcida sobre la cinta asfáltica. Pese a ello, el tránsito continuaba habilitado, aunque se solicitó a los conductores circular con precaución por la presencia de restos de la carga y las tareas realizadas en el lugar.

En el lugar trabajó personal de la División Prevención, que intervino tras recibir el aviso del siniestro. El procedimiento corresponde a la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 41.