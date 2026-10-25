Sabrina Rojas aclaró los rumores que la vincularon con Franco Mastantuono: “Me muero de vergüenza”

La conductora habló sobre las versiones que la relacionaron con el futbolista argentino de 19 años y explicó que mezcló datos reales con otros inventados para evitar que se identificara a la persona que le escribe por redes sociales.

Hoy 22:06

Sabrina Rojas volvió a referirse a los rumores que la vincularon sentimentalmente con Franco Mastantuono y aclaró que no conoce al futbolista argentino. Durante su participación en el programa Infama, la conductora explicó cómo surgieron las especulaciones y reconoció que le generó incomodidad ver su nombre asociado al del joven deportista.

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“Me agarró mucho pudor verme en los portales con una persona que ni conozco”, expresó Rojas, quien admitió que suele combinar hechos reales con elementos ficticios cuando cuenta anécdotas personales. Según explicó, lo hace para evitar que se descubra la identidad de las personas involucradas. “Esta vez me salió mal porque decodificaron a una persona que no sé. Espero que no tenga novia porque me muero de la vergüenza”, agregó.

La conductora también profundizó sobre el tema en su ciclo de DGO Stream, donde explicó que el relato original surgió durante una conversación sobre las diferencias de edad en las relaciones. “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”, reconoció. Además, remarcó que nunca había dado datos concretos que permitieran identificar al futbolista al que se refería.

En una primera intervención, Rojas había contado que un futbolista argentino que vive en el exterior le proponía encontrarse cada vez que viajaba al país. Sin embargo, señaló que descartó esa posibilidad debido a la diferencia de edad. “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, había explicado.

Por otra parte, la presentadora se refirió a su situación sentimental y aseguró que actualmente no está buscando una pareja. “Estoy tan bien sola. Yo sola soy mi mejor versión”, sostuvo. También descartó una reconciliación con Luciano Castro, padre de sus hijos, aunque destacó que mantienen un vínculo con momentos de cercanía y diferencias. Sobre José “Pepe” Chatruc, con quien también tuvo una relación, afirmó que la separación se produjo en buenos términos y aclaró que hoy no volvería con ninguna de sus exparejas.