EN VIVO I Central Córdoba recibe a Vélez con la urgencia de cortar su mala racha y volver al triunfo

El Ferroviario acumula siete partidos sin ganar y necesita sumar de a tres para no comprometer su permanencia. Este domingo, desde las 21.30, buscará recuperarse ante el Fortín en el Madre de Ciudades. Trasmite Radio Panorama.
Central Córdoba afrontará este domingo un compromiso fundamental para intentar cambiar su presente en el Torneo Clausura 2026. Desde las 21.30, el conjunto santiagueño recibirá a Vélez Sarsfield en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la decimocuarta fecha de la Zona A, con la necesidad de reencontrarse con la victoria después de una prolongada racha negativa. Trasmite Radio Panorama.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO