Sergio Massa saludó a Lula tras su triunfo en Brasil: “Hoy lo pone donde se merece: en la historia”

El exministro de Economía felicitó al mandatario brasileño tras su victoria en el balotaje y destacó su trayectoria política, la industrialización de su país y su defensa de la soberanía y los recursos naturales.

Hoy 21:29

El dirigente Sergio Massa saludó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. A través de un mensaje, reivindicó su historia personal y política y destacó el vínculo que mantuvo con la Argentina.

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“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, expresó Massa al comienzo de su publicación, en la que describió al mandatario como “la historia del obrero que perdió hasta ganar”. Además, resaltó su papel en la industrialización de Brasil y su defensa de la soberanía y los recursos naturales.

El exministro también destacó la cercanía de Lula con la Argentina y sostuvo que el resultado electoral representaba un reconocimiento a su trayectoria. “El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento”, escribió.

Finalmente, Massa cerró su mensaje con una referencia al legado político del mandatario brasileño: “La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”.