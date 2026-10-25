“La justicia social, el trabajo, el amor y la fraternidad”: Gerardo Zamora felicitó a Lula tras su reelección en Brasil

El senador nacional por Santiago del Estero saludó al mandatario brasileño tras su triunfo electoral y calificó el resultado como un hecho histórico.

Hoy 21:53

El senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo en el balotaje presidencial de Brasil. A través de sus redes sociales, el dirigente santiagueño destacó el resultado electoral y reivindicó la trayectoria política del mandatario.

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“¡Felicitaciones al electo presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva! ¡Un triunfo histórico que realza la política, la justicia Social, el trabajo, el amor y fraternidad por encima de todo!”, expresó Zamora en su publicación.

El mensaje también puso el foco en los valores que el senador destacó tras la victoria del dirigente brasileño, en particular la justicia social, el trabajo y la fraternidad. De esta manera, Zamora se sumó a los saludos dirigidos a Lula luego de la segunda vuelta electoral.

En el balotaje, Lula da Silva se impuso ante Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Con el 99,79% de las secciones escrutadas, el mandatario brasileño alcanzó el 51,76% de los votos, frente al 48,24% de su rival, en una elección que definió la continuidad del dirigente del Partido de los Trabajadores al frente del Gobierno.