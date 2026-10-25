VIDEO | Entre sonrisas y abrazos, Lula celebró su reelección y desató la euforia de sus seguidores

El presidente brasileño derrotó a Flávio Bolsonaro en el balotaje y se aseguró un cuarto mandato. Con casi la totalidad de las urnas escrutadas, obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% de su rival.

Hoy 22:11

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró su triunfo en la segunda vuelta electoral de este domingo con una multitud de simpatizantes en su búnker de campaña. Tras confirmarse su victoria frente a Flávio Bolsonaro, el mandatario se mostró sonriente mientras avanzaba entre sus seguidores, que lo saludaron con abrazos y palmadas en medio de los festejos.

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Las imágenes de la celebración reflejaron la alegría del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), que logró imponerse en una elección marcada por la polarización política entre su espacio y el bolsonarismo. El resultado le permitirá continuar al frente del Gobierno brasileño y acceder a un cuarto mandato presidencial.

Con el 98,27% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,7% de los sufragios, frente al 48,2% alcanzado por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. De esta manera, el actual mandatario revirtió el resultado de la primera vuelta y consiguió la victoria en el balotaje.

La jornada también dejó un dato destacado sobre la participación electoral. Según los resultados difundidos durante el escrutinio, la abstención se ubicó en el 19,11%, por debajo del 21,08% registrado en la primera vuelta del 4 de octubre. Ese nivel representó el más bajo en una segunda vuelta presidencial brasileña desde 2006.