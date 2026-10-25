Flávio Bolsonaro pedirá anular las elecciones en Brasil: “Es imposible reconocer el resultado”

Tras ser derrotado por Lula da Silva en el balotaje, el senador cuestionó la decisión de extender dos horas el horario de votación y anunció que recurrirá a la Justicia para impugnar los comicios.

Hoy 22:59

El senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), anunció que pedirá la anulación de las elecciones presidenciales de Brasil luego de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En un breve pronunciamiento realizado este domingo por la noche, cuestionó la extensión del horario de votación y aseguró que no puede aceptar el resultado en esas condiciones.

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“Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en que ocurrieron estas cosas. Vamos a utilizar la vía jurídica y pedir la anulación de estas elecciones”, afirmó el legislador, quien también calificó lo sucedido durante la jornada como “algo inaceptable”.

El principal cuestionamiento de Bolsonaro estuvo dirigido a la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, de extender hasta las 19 el horario de votación, que inicialmente debía finalizar a las 17. El senador sostuvo que la medida modificó las reglas cuando el proceso electoral ya estaba en marcha y criticó que el magistrado hubiera sido abogado de Lula antes de incorporarse a la Corte.

La decisión judicial respondió a dificultades en el transporte público que complicaron el traslado de electores en distintas localidades. Sin embargo, la medida también generó cuestionamientos de dirigentes del Partido Liberal. La campaña de Flávio Bolsonaro había solicitado previamente una extensión del horario en algunas localidades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, donde se registraban problemas climáticos y de transporte.

Por su parte, las autoridades electorales aclararon que la prórroga se aplicaba únicamente a las secciones que todavía no habían cerrado, sin reabrir aquellas en las que la votación ya había finalizado. Hasta el momento de su pronunciamiento, Bolsonaro había anunciado su intención de recurrir a la Justicia, aunque no se había confirmado la presentación formal de una demanda para anular los comicios.

El resultado electoral dejó a Lula da Silva al frente del Gobierno brasileño por un nuevo mandato, tras obtener aproximadamente el 51,7% de los votos válidos frente al 48,2% de Bolsonaro. La disputa había comenzado con una ventaja para el candidato del PL en la primera vuelta, pero el actual mandatario logró revertir el resultado en el balotaje.