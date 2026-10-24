Una noche para el olvido: Central Córdoba sufrió una dura goleada ante Vélez en el Madre de Ciudades

El Ferroviario cayó por un contundente 5-0 ante el Fortín, que tuvo como gran figura a Ronaldo Martínez, autor de tres goles. El equipo santiagueño continúa sin encontrar el rumbo y permanece en la zona baja de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

25/10/2026

Central Córdoba vivió una noche para el olvido en el Estadio Único Madre de Ciudades. El conjunto santiagueño fue ampliamente superado por Vélez Sarsfield y sufrió una durísima derrota por 5-0, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El Ferroviario nunca logró encontrar respuestas ante un rival que mostró contundencia desde el inicio y aprovechó las falencias defensivas del equipo local. Ronaldo Martínez fue la gran figura de la noche al convertir tres tantos y liderar la goleada del conjunto de Liniers.

El partido comenzó de la peor manera para Central Córdoba. A los 7 minutos del primer tiempo, Pellegrini abrió el marcador para Vélez y complicó rápidamente los planes del elenco santiagueño.

Lejos de reaccionar, el Ferroviario continuó sufriendo ante los avances visitantes y a los 21 minutos apareció Ronaldo Martínez para establecer el 2-0, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

En el complemento, Central Córdoba intentó mostrar otra actitud para descontar y meterse nuevamente en partido, pero Vélez mantuvo su superioridad y terminó de sentenciar la historia.

A los 13 minutos del segundo tiempo, Ronaldo Martínez convirtió un golazo de chilena para marcar el 3-0, en una acción que reflejó la gran noche del delantero. Apenas tres minutos después, Robertone amplió la diferencia y puso el 4-0 para el Fortín.

Con el resultado prácticamente definido, el conjunto visitante siguió aprovechando los espacios que dejó el equipo santiagueño. A los 38 minutos, Maciel cometió una infracción dentro del área y Ronaldo Martínez cambió el penal por gol para completar su triplete y establecer el 5-0 definitivo.

Sobre el cierre del encuentro, Vélez terminó con diez futbolistas debido a la expulsión de Rodrigo Aliendro, quien vio la tarjeta roja por una fuerte infracción.

La derrota significó un nuevo golpe para Central Córdoba, que continúa sin poder reencontrarse con la victoria y sigue comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones.

Con este resultado, el Ferroviario permanece en el 14° puesto de su zona con apenas 10 puntos, en una campaña que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

Ahora, el conjunto santiagueño deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso, cuando se enfrente a Platense con la necesidad de cambiar la imagen que dejó ante su gente en el Madre de Ciudades.