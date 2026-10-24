Una noche para el olvido: Central Córdoba sufrió una dura goleada ante Vélez en el Madre de Ciudades

El Ferroviario cayó por un contundente 5-0 ante el Fortín, que tuvo como gran figura a Ronaldo Martínez, autor de tres goles. El equipo santiagueño continúa sin encontrar el rumbo y permanece en la zona baja de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
Central Córdoba vivió una noche para el olvido en el Estadio Único Madre de Ciudades. El conjunto santiagueño fue ampliamente superado por Vélez Sarsfield y sufrió una durísima derrota por 5-0, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
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El Ferroviario nunca logró encontrar respuestas ante un rival que mostró contundencia desde el inicio y aprovechó las falencias defensivas del equipo local. Ronaldo Martínez fue la gran figura de la noche al convertir tres tantos y liderar la goleada del conjunto de Liniers.
El partido comenzó de la peor manera para Central Córdoba. A los 7 minutos del primer tiempo, Pellegrini abrió el marcador para Vélez y complicó rápidamente los planes del elenco santiagueño.
Lejos de reaccionar, el Ferroviario continuó sufriendo ante los avances visitantes y a los 21 minutos apareció Ronaldo Martínez para establecer el 2-0, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.
En el complemento, Central Córdoba intentó mostrar otra actitud para descontar y meterse nuevamente en partido, pero Vélez mantuvo su superioridad y terminó de sentenciar la historia.
A los 13 minutos del segundo tiempo, Ronaldo Martínez convirtió un golazo de chilena para marcar el 3-0, en una acción que reflejó la gran noche del delantero. Apenas tres minutos después, Robertone amplió la diferencia y puso el 4-0 para el Fortín.
Con el resultado prácticamente definido, el conjunto visitante siguió aprovechando los espacios que dejó el equipo santiagueño. A los 38 minutos, Maciel cometió una infracción dentro del área y Ronaldo Martínez cambió el penal por gol para completar su triplete y establecer el 5-0 definitivo.
Sobre el cierre del encuentro, Vélez terminó con diez futbolistas debido a la expulsión de Rodrigo Aliendro, quien vio la tarjeta roja por una fuerte infracción.
La derrota significó un nuevo golpe para Central Córdoba, que continúa sin poder reencontrarse con la victoria y sigue comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones.
Con este resultado, el Ferroviario permanece en el 14° puesto de su zona con apenas 10 puntos, en una campaña que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.
Ahora, el conjunto santiagueño deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso, cuando se enfrente a Platense con la necesidad de cambiar la imagen que dejó ante su gente en el Madre de Ciudades.